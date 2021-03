Europas Leitbörsen zu Mittag fester, DAX mit neuem Rekordhoch

Autowerte am stärksten

Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch zu Mittag fester notiert. In Frankfurt hat die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität in der deutschen Wirtschaft den DAX auf ein neues Rekordhoch getrieben. Dieses steht nun bei 14.197 Punkten. "Letzte Woche noch Inflations- und Zinssorgen, heute Corona-Zuversicht und Öffnungsperspektiven", schrieb dazu der Chefvolkswirt der LBBW, Uwe Burkert, in einem Kommentar.

Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,57 Prozent auf 3.728,69 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.20 Uhr mit 14.162,99 Punkten und plus 0,88 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London legte 0,95 Prozent zu und steht nun bei 6.676,50 Stellen. Für Unterstützung an den Börsen sorgt international auch die weiterhin ruhige Situation am Anleihenmarkt. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen, die in der Vorwoche mit einem Anstieg bis über 1,50 Prozent für Nervosität gesorgt hatte, bewegt sich aktuell bei 1,45 Prozent.

In einer Branchenbetrachtung standen in Europa vor allem Autowerte in der Gunst der Anleger weit oben. Die Aktien von Volkswagen (VW) und Continental haben zur Wochenmitte eine Rally bei Autowerten angeführt. Optimistische Aussagen der Schweizer Großbank UBS trieben die Papiere des Autobauers um fast fünf Prozent auf 185 Euro in die Höhe und jene des Autozulieferers Conti um 5,0 Prozent. Für die VW-Papiere nannte der UBS-Experte mit 300 Euro ein hohes Kursziel und jene von Continental empfiehlt er nun zum Kauf.

Die Stellantis-Aktie legte 2,6 Prozent zu. Die Fusionspartner des neuen Autokonzerns Stellantis, Fiat Chrysler und PSA, haben das vergangene Jahr mit Milliardengewinnen abgeschlossen. Der Peugeot-Hersteller PSA erzielte ungeachtet der Coronakrise einen auf den Konzern entfallenen Nettogewinn von 2,2 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 3,2 Milliarden Euro gewesen. Der bisherige italienisch-amerikanische Hersteller Fiat Chrysler (FCA) erreichte im vergangenen Jahr einen bereinigten Vorsteuergewinn von 3,7 Milliarden Euro.

Die Aktionäre der Shop Apotheke haben enttäuscht auf den Ausblick des Online-Arzneimittelhändlers reagiert und die Titel fielen um 1,2 Prozent. Jefferies-Analyst Alexander Thiel sagte in einem ersten Kommentar, die Jahresziele für dieses Jahr lägen nur am unteren Ende der Erwartungen. Trotz der jüngsten Verluste gehört die Aktie mit einem Plus von mehr als 300 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten am Finanzmarkt zu den großen Gewinnern der Corona-Krise.

Prudential-Titel legten nach der Präsentation von Ergebnissen um 0,9 Prozent zu. Der britische Lebensversicherer hat seinen Gewinn 2020 überraschend gesteigert. Im abgelaufenen Jahr legte der bereinigte operative Gewinn konzernweit dank eines starken Asien-Geschäfts um 4 Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar zu.

Dagegen sackten die Anteilsscheine von Hiscox angesichts eines Vorsteuerverlusts des Spezialversicherers um rund neuneinhalb Prozent ab.

Für Papiere des Logistikkonzerns Kuehne + Nagel ging es nach der Zahlenvorlage für 2020 und optimistischen Aussagen zum kommenden Jahr um 4,3 Prozent hoch.