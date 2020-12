Europas Leitbörsen zu Mittag klar fester

Euro-Stoxx-50 mit 1,1 Prozent im Plus - Hoffnungen auf Brexit-Einigung und Impfstoff-News als Kurstreiber - Bankenwerte sehr fest

Die Leitbörsen in Europa tendierten am Montag zu Mittag mit klaren Zugewinnen. Für den Euro-Stoxx-50 ging es gegen 12.25 Uhr um 1,14 Prozent auf 3.525,70 Punkte nach oben. Auch der DAX in Frankfurt legte um klare 1,18 Prozent auf 13.269,12 Einheiten zu. Der Londoner FTSE-100 gewann unterdessen 0,41 Prozent auf 6.573,68 Zähler.

Die Anleger sind zum Wochenauftakt wieder positiver gestimmt was die Verhandlungen rund um ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien nach dem Brexit anbelangt. Eigentlich war die Frist für eine Einigung am gestrige Sonntag abgelaufen. Nun werden jedoch die Gespräche wie die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson bekannt gaben, doch fortgesetzt. Eine neue Frist wurde zunächst nicht genannt

Als Kurstreiber gelten auch Neuigkeiten rund um einen Corona-Impfstoff. Der Impfstoff des deutschen Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bekam am Wochenende als erster eine Notfallzulassung in den USA.

Unterdessen bleibt die Coronavirus-Situation in Europa weiterhin sehr angespannt. Das Bild ist nach wie vor von steigenden Neuinfektionszahlen und erneuten Lockdown-Maßnahmen quer über dem Kontinent gezeichnet. Trotz der jüngsten Rücksetzer an den Märkten stellen die Experten der Helaba daher in Fragen, ob die Risiken an den Börsen angemessen berücksichtigt seien oder ob noch weiterer Anpassungsbedarf bestehe.

Jüngste Konjunkturdaten vom Montag gaben hingegen Anlass für Optimismus. So hat sich die Industrie der Eurozone im Oktober weiter von dem schweren Corona-Einbruch im Frühjahr erholt. Die Produktion erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent. Von Analysten war im Schnitt ein geringfügig schwächerer Zuwachs von 2,0 Prozent erwartet worden.

Europaweit Spitze waren im Branchenvergleich zu Mittag die Bankenwerte. Laut Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg, erwägt die Europäische Regulierungsbehörde den stärksten europäischen Banken wieder Dividendenausschüttungen zu erlauben. Bisher hatten die Aufseher den Banken empfohlen, wegen der Coronakrise bis zum 1. Jänner 2021 auf die Auszahlung von Dividenden und Aktienrückkäufe zu verzichten. Im Euro-Stoxx-50 gewannen etwa die Papiere der Banco Santander 3,7 Prozent und der BNP Paribas 4,0 Prozent.

In London gaben hingegen die Aktien des Pharmakonzerns Astrazeneca um über 6 Prozent nach. Der britische Konzern will für insgesamt 39 Milliarden US-Dollar seinen US-Konkurrenzen Alexion kaufen. Durch die Übernahme will Astrazeneca sein Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Erkrankungen ausbauen, auf das Alexion spezialisiert ist. Das US-Unternehmen kommt aktuell auf einen Jahresumsatz von rund 5 Milliarden Dollar.