Europas Leitbörsen zu Mittag klar im Plus

Die Leitbörsen in Europa haben sich am Montag zu Mittag weiterhin deutlich in der Gewinnzone gehalten. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.15 Uhr mit satten Zugewinnen von 1,74 Prozent bei 3.259,95 Punkten. Ebenso deutlich nach oben ging es für den Frankfurter DAX - nämlich um 1,88 Prozent auf 12.714,78 Zähler. In London präsentierte sich der FTSE-100 unterdessen um 1,37 Prozent fester bei 5.990,74 Einheiten.

Am Wochenende hatten die US-TV-Sender nach der mehrtägigen Auszählung der Stimmen den Demokraten Joe Biden zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt. Zwar hat der noch amtierende US-Präsident Donald Trump seine Niederlage noch nicht öffentlich eingeräumt, die Investoren zeigen sich davon jedoch nicht beeindruckt.

Mit dem Sieg Bidens weicht laut dem Markstrategen Stephen Innes vom Broker Axi die Unsicherheit an den Börsen. Bereits in der Vorwoche hatten die wichtigsten Indizes in Europa deutlich zugelegt. Mit der neuen Gewissheit rund um die US-Wahl könnte laut Innes die Börsenrally vorerst auch nach der Wahl eine Fortsetzung finden.

Am Markt drängt sich mit der Wahl Bidens nun auch die Hoffnung auf weitere Konjunkturpakete zur Stützung der US-Wirtschaft in der Coronakrise auf. Der künftige US-Präsident dürfte von Beginn seiner Amtsperiode an den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie verschärfen. So kündigte Biden etwa bereits für den heutigen Montag die Vorstellung eines Corona-Expertenrats an.

Das die aktuelle Corona-Situation vor allem in Europa und den USA weiterhin angespannt bleibt, zeigen auch jüngste Höchststände bei den Neuinfektionszahlen in einigen Ländern. Laut den Experten der Helaba trüben sich aufgrund der neuesten Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie auch die konjunkturellen Erwartungen wieder merklich ein.

In der Eurozone blicken etwa die Marktteilnehmer im November zum zweiten Mal in Folge pessimistischer auf die Konjunktur. Die Investment-Beratungsfirma Sentix meldete einen leichten Rückgang ihres Barometers: Es sank um 1,7 Punkte auf minus 10,0 Zähler.

Im weiteren Handelsverlauf werden keine marktrelevanten Konjunkturdaten erwartet. Am Nachmittag und am späteren Abend könnten jedoch Reden von führenden Notenbankern aus der Eurozone und aus den USA im Blickfeld stehen.

Bei den Einzelwerten führten im Euro-Stoxx-50 weiterhin die Papiere des Flugzeugherstellers Airbus mit satten Aufschlägen von 3,6 Prozent das Feld an. Im Oktober hat der Konzern mit 72 Jets wieder etwas mehr Maschinen ausgeliefert. Im September waren es noch 57 Maschinen gewesen.

Im DAX in Frankfurt lagen die Aktien des Chipkonzerns Infineon mit plus 1,6 Prozent zwar weiterhin klar im Plus, einen Teil der Zugewinne gaben die Papiere im Laufe des Vormittag allerdings ab. Der Konzern wird seine Dividende für das Geschäftsjahr 2019/2020 nach einem Gewinneinbruch von 27 Cent im Vorjahr auf nun 22 Cent pro Aktie kürzen.