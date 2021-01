Europas Leitbörsen zu Mittag knapp behauptet

Allerdings stabil trotz Corona-Ausbreitung - Carrefour steigen um fast 14 Prozent nach erhaltenem Übernahmeangebot - Telefonica ebenfalls stark nachgefragt

Stabil haben am Mittwoch zu Mittag die wichtigsten europäischen Börsen tendiert trotz der nach wie vor belastenden Coronavirus-Ausbreitung. Der Euro-Stoxx-50 als Leitindex der Eurozone gab gegen zwölf Uhr um moderate 0,18 Prozent auf 3.605,46 Punkte nach.

Der FTSE-100 in London verlor geringere 0,07 Prozent auf 6.749,62 Einheiten. Der DAX in Frankfurt sank um 0,16 Prozent auf 13.903,10 Zähler. Der CAC-40 in Paris büßte 0,07 Prozent auf 5.647,11 Stellen ein.

Die extrem lockere Geldpolitik stütze weiter die Kurse, hieß es aus dem Handel auch wenn die Indizes leicht im Minus tendierten. Andererseits seien die Aktienmärkte bereits stark gestiegen, sodass angesichts der Pandemie-Unsicherheit es nicht verwundere, wenn die Börsen erst einmal seitwärts notierten, sagte Analyst Neil Wilson von Markets.com.

Fusionspläne ließen die Papiere von Carrefour zuletzt um fast 14 Prozent hochschnellen. Der kanadische Konzern Alimentation Couche-Tard wirft ein Auge auf den französischen Supermarktbetreiber. Kreisen zufolge erwägen die Kanadier eine Offerte zu 20 Euro je Aktie. Angetrieben von diesen Neuigkeiten zogen auch Ahold Delhaize nach oben. Sie gewannen im Euro-Stoxx 2,47 Prozent.

In Madrid gewannen Telefonica fast zehn Prozent. Der spanische Konzern verkauft seine Funkmasten an den US-Konzern American Tower Corporation (ATC) um nehmen damit 7,7 Mrd. Euro ein. Damit werde das Geschäft sehr attraktiv bewertet, lobte Analyst Mathieu Robilliard von der britischen Bank Barclays. Europaweit waren Telekomwerte gefragt.

Die Wertpapiere von ProSiebenSat.1 sackten indes in der zweiten Börsenreihe um 6,01 Prozent ab. Am Dienstag nach Handelsschluss hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Angebotsunterlagen vom Verkauf von elf Millionen Aktien durch den Finanzinvestor KKR berichtet.