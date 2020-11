Europas Leitbörsen zu Mittag leicht im Minus

Impulse fehlen wegen US-Feiertag - Techwerte gesucht

Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zu Mittag knapp behauptet tendiert. Der Euro-Stoxx-50 verlor geringfügig um 0,04 Prozent auf 3.510,43 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.00 Uhr mit 13.280,95 Punkten und minus 0,07 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London verlor etwas deutlicher um 0,63 Prozent und steht nun bei 6.350,77 Stellen.

Wegen des US-Feiertags Thanksgiving bleiben die Börsen dort geschlossen, womit den europäischen Märkten die Impulse fehlen. Auch am Freitag dürfte sich nicht viel tun, weil viele Marktteilnehmer in den USA diesen Tag für ein langes Wochenende und zum Weihnachts-Shopping nutzen.

Laut Christian Schmidt von der Landesbank Helaba ist die nachlassende Dynamik an den Aktienmärkten keine Überraschung. Nach den vergangenen Kursgewinnen sei in den Kursen bereits "sehr viel positive Erwartung eingepreist".

Schlusslicht im Euro-Stoxx-50 waren die Aktien des irischen Baukonzerns CRH, die um 2,5 Prozent abrutschten. Angesichts eines dürftigen Wachstumsprofils sei die Aktie zu hoch bewertet, argumentierte die Investmentbank Goldman Sachs und riet zum Verkaufen.

Nach den Quartalszahlen und Zielen für 2021 von Remy Cointreau war den Anlegern an der Pariser Börse nicht nach einem Cognac zumute. Der Kurs fiel um 1,3 Prozent. Analyst Nik Oliver von UBS argumentierte, dass die Aktien mit einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Luxusgütersektor hoch bewertet seien.

Im Bankensektor sowie bei Aktien von Öl- und Gasproduzenten nahmen Anleger Kursgewinne mit. Beide Sektorindizes gaben um rund ein Prozent nach. In den vergangenen Wochen waren sie stark gestiegen.

Dagegen ließen gute Vorgaben großer Technologieaktien in den USA den europäischen Tech-Sektor um knapp ein Prozent steigen. Der technologielastige Nasdaq Composite Index war am Mittwoch auf ein Rekordhoch geklettert dank der Kursgewinne von Amazon, Apple und Co.

Auch aktuelle Konjunkturdaten fanden Beachtung: Die Geldmenge in der Eurozone wächst weiterhin stark. Wie die EZB mitteilte, wuchs die breit gefasste Geldmenge M3 im Oktober zum Vorjahresmonat um 10,5 Prozent. Das ist die höchste Rate seit dem Jahr 2008. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 10,3 Prozent gerechnet

Die Kreditvergabe der Geschäftsbanken an die privaten Haushalte wuchs im Oktober wie im Vormonat um 3,1 Prozent. Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen fiel von 7,1 auf 6,8 Prozent.