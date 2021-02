Europas Leitbörsen zu Mittag leicht in der Gewinnzone

Euro-Stoxx-50 mit plus 0,14 Prozent - Wirtschaftsstimmung im Euroraum aufgehellt

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag zu Mittag moderate Zuwächse verbucht. Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 12.10 Uhr um 0,14 Prozent auf 3.711,28 Punkte. In Frankfurt legte der DAX um 0,02 Prozent auf 13.979,11 Einheiten zu - war aber zwischenzeitlich unter die Vortageslinie gerutscht. Der FTSE-100 in London verzeichnete ein Plus von 0,47 Prozent bei 6.690,21 Zählern.

Im Blickfeld standen mehrere Konjunkturnachrichten. Ein Index für die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist für den Februar etwas besser ausgefallen als erwartet wurde. Allerdings ist die Zuversicht über die Branchen ungleich verteilt. Während der Indikator in der Industrie stark anstieg, fiel er im Dienstleistungssektor verhaltener aus. Beim Einzelhandel gab es sogar einen Rückgang. Auch geografisch fiel der Index nicht einheitlich aus. So erhellte sich die Stimmung in Deutschland und Italien deutlich stärker als in Frankreich. In Spanien und den Niederlanden verdüsterte sich das Stimmungsbild sogar.

Die Geldmenge M3 ist in der Eurozone im Jänner um 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Es ist die höchste Wachstumsrate seit 13 Jahren und entsprach den Erwartungen am Markt. Entsprechend gering war die Auswirkung an den Aktienmärkten.

In Deutschland ist die Konsumstimmung unter Verbrauchern im Februar zudem gestiegen, wie heute veröffentlichte Zahlen des Konsumforschungsunternehmens GfK zeigten.

Wichtig dürfen am Nachmittag noch US-Auftragsdaten für langlebige Güter werden. Zudem geben Zahlen zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ein Bild der Situation am Arbeitsmarkt ab.

Bei den Einzelwerten im Eurozonen Leitindex gab es gegenüber dem Vormittag keine großen Änderungen. An der Spitze lag Nokia mit einem Zugewinn von 7,6 Prozent. Nachgefragt waren auch die Aktien des Versicherungsunternehmens AXA, die sich um 3,4 Prozent verteuerten. Das AXA-Jahresergebnis für 2020 war überraschend schlecht ausgefallen. Der Konzern zeigte sich jedoch optimistisch für das kommende Jahr. Zudem können sich Anleger über eine erhöhte Dividende freuen.

Die Papiere von Munich Re stiegen ebenfalls an - um 3,2 Prozent. Der weltweit größte Rückversicherer hatte heute sein Jahresergebnis für 2020 präsentiert. Trotz erheblichen Kosten für die Pandemie konnte der Konzern einen Milliardengewinn verbuchen. Die Dividenden sollen zudem stabil bleiben.

Die größten Einbußen im Euro-Stoxx-50 musste der Bier-Konzern AB InBev mit minus fünf Prozent verzeichnen. Die Umsätze des Beck's-Mutterkonzern waren im letzten Jahr um 10 Prozent gesunken.

Die Titel des deutschen Chemiekonzerns Bayer büßten 3,6 Prozent an Wert ein. Auch hier wurden die Jahresergebnisse für 2020 heute vorgestellt.