Europas Leitbörsen zu Mittag leicht in der Verlustzone

Euro-Stoxx-50 mit 0,4 Prozent im Minus - Anleger werden wieder vorsichtiger - sentix-Barometer zur Anlegerstimmung auf höchstem Stand seit Februar 2020

Die Leitbörsen in Europa lagen am Montag zu Mittag leicht in der Verlustzone. Der Euro-Stoxx-50 verlor gegen 12.25 Uhr 0,41 Prozent auf 3.630,19 Punkte. Für den Frankfurter DAX ging es um 0,57 Prozent auf 13.970,07 Punkte nach unten. In London gab der FTSE-100 ebenso um 0,38 Prozent auf 6.847,33 Einheiten nach.

Nach dem starken Start in das neue Jahr zeigen sich die Anleger laut einem Marktteilnehmer zu Beginn der neuen Handelswoche wieder etwas vorsichtiger. Die weiterhin hohen Corona-Neuinfektionszahlen und die Ausbreitung der neuen Virusvariante aus Großbritannien bereiten den Investoren Sorgen.

Der QC-Partners-Portfolio-Manager Thomas Altmann sieht zudem weitere Gefahr vom Anleihenmarkt: "Still und heimlich steigen die Zinsen von US-Staatsanleihen immer weiter an. Und das könnte für die aktuelle Börsenrally zur Bedrohung werden." Dadurch werden Anleihen im Vergleich zu Aktien wieder eine Alternative für die Anleger.

Datenseitig stehen am Montagnachmittag keine wichtigen Zahlen auf der Agenda. Bereits am Vormittag folgten jedoch die aktuellen Zahlen zum Anlegervertrauen in der Eurozone. Der vom Marktforschungsinstitut sentix erhobene Indikator stieg im Jänner im Vergleich zum Vormonat um 4,0 Zähler auf 1,3 Punkte. Das war bereits der zweite Anstieg in Folge.

Der wichtige Konjunkturindikator kletterte somit auf den höchsten Stand seit Februar 2020, also vor Ausbruch der Coronakrise. Laut den Experten der Helaba schauen die Anleger durch die jüngsten Lockdown-Verschärfungen durch und setzen ihre Hoffnungen auf den jüngsten Start der Covid-Impfkampagne in Europa. Die Expertenprognosen konnte der sentix-Barometer allerdings nicht ganz erfüllen, diese waren zuvor bei 1,9 Punkten gelegen.

Aus Branchensicht lagen auch zu Mittag die Automobilwerte im Euro-Stoxx-50 am unteren Indexende. So gaben etwa BMW um klare 1,2 Prozent nach. Aber auch die Papiere der europäischen Ölkonzerne zeigten sich angesichts der Abgaben am Ölmarkt belastet. Total verloren zuletzt um satte 1,7 Prozent.

Klar fester zeigten sich neben den Titeln der spanischen Großbank Banco Santander (plus 2,1 Prozent) auch die Aktien des Flugzeugbauers Airbus (plus 0,7 Prozent). Zuvor hatten die sich Analysten von JPMorgan positiv zu Airbus geäußert und ihre Einstufung für die Papiere auf "Overweight" angehoben.

Ebenso mit klaren Zugewinnen von 1,1 Prozent tendierten zu Mittag die Aktien des französischen Pharmakonzerns Sanofi. Wie am Montag bekannt wurde, schluckt Sanofi den britischen Biotechkonzern Kymab für 1,1 Milliarden Dollar. Mit dem Zukauf sichert sich Sanofi die Rechte an einem vielversprechenden Antikörper, der sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen und entzündlichen Erkrankungen befindet.

Weiterhin deutlich fester präsentierten sich im Londoner "Footsie" die Aktien des Sportartikelhändlers JD Sports (plus 4,3 Prozent). Zuvor hatte das Unternehmen seine Gewinnerwartungen für das bis Ende Jänner laufende Geschäftsjahr klar angehoben.