Europas Leitbörsen zu Mittag mehrheitlich höher

FTSE-100 in London dagegen leicht im Minus - Techtitel stark nachgefragt nach Zahlen von Samsung und Micron

Die europäischen Börsen haben am Freitag zu Mittag überwiegend höher notiert. Ein Teil der klaren Aufschläge am Vormittag wurden damit wieder abgegeben. Nach positiven Konjunkturdaten aus Deutschland dürften sich die Blicke auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht richten, bei welchem laut Experten "Enttäuschungspotenzial" vorhanden sei.

Der Euro-Stoxx-50 kletterte gegen zwölf Uhr um 0,54 Prozent auf 3.641,87 Punkte hinauf. Der DAX in Frankfurt hielt sich weiterhin über der psychologischen Marke von 14.000 Zählern. Er gewann zuletzt 0,69 Prozent auf 14.064,11 Zähler. Der FTSE-100 tendierte indes knapp behauptet mit minus 0,04 Prozent bei 6.854,43 Stellen.

Für weiteren Auftrieb könnten trotz potenziell enttäuschenden Arbeitsmarktdaten die Hoffnungen auf weitere Konjunkturhilfen in den USA sorgen, nachdem nun sowohl der Kongress als auch das Präsidentschaftsamt in Demokraten-Händen liegen. Überdies bleiben die Hoffnungen auf Corona-Impfstoffe und die damit einhergehenden Impf-Kampagnen bestehen.

Branchenseitig waren insbesondere Techtitel stark nachgefragt. Hier beflügelten Samsung in Asien und Micron in den USA mit zuvor vorgelegten Zahlen. Aber auch in Europa konnte der französische STMicroelectronics-Konzern überzeugen. Er hatte seine Umsatzprognosen für das Schlussquartal 2020 übertroffen.

Im Euro-Stoxx-50 gewannen ASML Group 2,91 Prozent. Die Papiere von STMicro gewannen in Paris unterdesssen 3,15 Prozent. Im DAX stiegen Infineon um satte 5,90 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten ging es bei Credit Suisse dagegen um 3,03 Prozent hinab. US-Rechtsfälle kommen dem Schweizer Geldhaus teuer zu stehen. Die Credit Suisse erhöht die Rückstellungen in Zusammenhang mit US-Rechtsstreitigkeiten rund um Wohnbau-Hypotheken um 850 Millionen Dollar. Zusammen mit einer bereits bekannten Wertberichtigung in Zusammenhang mit einem Hedge Fonds dürfte diese Belastung im vierten Quartal 2020 zu einem Verlust führen.

Bei den Bankentiteln gewannen UniCredit dagegen zuletzt 2,03 Prozent hinzu. Laut einem Zeitungsbericht könnte Italien dem Geldhaus rund 23 Mrd. Euro an Risikokrediten abnehmen, um ihm eine Übernahme der Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (plus 0,80 Prozent) zu ermöglichen.

Der deutsche Pharmakonzern Bayer (minus 0,76 Prozent) platziert indes Anleihen über vier Milliarden Euro. Die Emission bestehe aus vier Tranchen mit Laufzeiten von vier bis 15 Jahren und richte sich ausschließlich an institutionelle Investoren, teilt Bayer mit.

Daimler (minus 0,40 Prozent) kommt im Coronajahr 2020 trotz eines weiteren Absatzrekords in China und eines deutlichen Schubs zum Abschluss nicht an die Verkaufszahlen des Vorjahrs heran. Von seiner Kernmarke Mercedes-Benz brachte der deutsche Konzern weltweit rund 2,16 Millionen Fahrzeuge an die Kunden, wie er mitteilte. Das sind um 7,5 Prozent weniger als im Vorjahr.