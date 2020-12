Europas Leitbörsen zu Mittag mehrheitlich im Plus

Hoffnung auf baldige Impfungen liefern Unterstützung - Finanzwerte mit Abschlägen

Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zu Mittag mehrheitlich freundlich tendiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um 0,49 Prozent auf 3.560,23 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.00 Uhr mit 13.673,24 Punkten und plus 0,79 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London verlor hingegen leicht um 0,09 Prozent und steht nun bei 6.564,94 Stellen.

Nach einheitlich freundlichem Beginn rutschten allerdings einige europäische Indizes leicht ins Minus ab. Unterstützung kam vor allem von der Hoffnung, die Anleger in die bald beginnenden Impfungen in Europa gegen das Coronavirus setzen. Die Sitzung der US-Notenbank lieferte am Vorabend hingegen keinen größeren Kursimpuls.

Auswirkungen könnte der große Verfall an den Terminbörsen zeigen, der am Freitag ansteht und für Kursausschläge sorgen kann. Zum Jahresende steht außerdem wieder das alljährliche "Window Dressing" an, bei dem institutionelle Anleger versuchen, ihre Depots vor dem Jahresende durch gezielte Käufe oder Verkäufe für den Schlussbericht an die Anleger herauszuputzen.

Beachtung fanden bei den Anlegern auch aktuelle Konjunkturnachrichten: Die Auftragsbücher der deutschen Industrie sind auch dank der stärkeren Nachfrage aus China praller gefüllt als vor Beginn der Coronakrise. Der Auftragsbestand wuchs im Oktober um 1,5 Prozent zum Vormonat, wurde in der Früh bekannt.

Auch die Zuversicht der französischen Unternehmen hat im Dezember stark zugenommen. Das Geschäftsklima stieg gegenüber dem Vormonat um 12 Punkte auf 91 Zähler, wie das Statistikamt Insee mitteilte. Der Zuwachs war wesentlich stärker als Analysten erwartet hatten.

Kurz vor dem Weihnachtsfest haben sich Anleger bei Adidas und Puma in Kauflaune gezeigt. Puma-Aktien erklommen sogar ein Rekordhoch. Sie verteuerten sich in Frankfurt um deutliche 2,9 Prozent. Aktien von Adidas zogen um 2,8 Prozent nach oben und zählten damit zu den größten Gewinnern im Euro-Stoxx-50.

Auf den Verkaufslisten der Investoren fanden sich hingegen einige Finanzwerte. So zeigten sich im Euro-Stoxx-50 BNP Paribas und ING Groep jeweils knapp ein Prozent schwächer. Banco Santander notierten um 0,7 Prozent tiefer.

In Zürich zeigten sich Novartis um 1,5 Prozent befestigt. Der Pharmakonzern holt sich mit der Übernahme des US-Biotechunternehmens Cadent Therapeutics zwei neue Kandidaten in die Pipeline. Das US-Unternehmen sei vor allem im Bereich der Neurowissenschaften unterwegs und verfüge derzeit über zwei klinische Programme zur Behandlung von Schizophrenie und eines für Bewegungsstörungen.