Europas Leitbörsen zu Mittag mehrheitlich leicht im Plus

Euro-Stoxx-50 legt 0,35 Prozent - Frankfurt und London ebenfalls etwas höher, Paris im Minus - Zahlreiche Unternehmensergebnisse veröffentlicht

Europas Leitbörsen haben am Donnerstag im Mittagshandel mehrheitlich leicht zugelegt. Nach den Verlusten vom Vortag ging es nun wieder leicht nach oben. Größere Sprünge blieben jedoch aus. Impulse für den Handel lieferte vor allem die Berichtssaison.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 12.00 Uhr um 0,35 Prozent auf 3.661,45 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte in einer ähnlichen Größenordnung um 0,50 Prozent auf 14.002,62 Einheiten zu. Der FTSE-100 in London stieg um 0,23 Prozent auf 6.539,49 Zähler. An einigen Handelsplätzen ging es leicht nach unten, so verlor etwa der CAC-40 in Paris 0,07 Prozent auf 5.666,59 Einheiten.

Bei den Einzelwerten sorgten die Aktien des Immobilienkonzerns Unibail-Rodamco mit einem Minus von mehr als elf Prozent für Aufsehen. Das Unternehmen hatte für das Schlussquartal 2020 eine enttäuschende Ergebnisentwicklung berichtet. Der überraschend positive Umsatz konnte dies nicht kompensieren.

Bei Pernod Ricard mussten die Anleger einen Kursverlust von 2,15 Prozent verkraften, obwohl der Spirituosenhersteller für das erste Geschäftshalbjahr eine Erholung berichtete. Dank des jüngst guten Laufs waren die Aktien zuletzt allerdings auch auf den höchsten Stand seit Februar geklettert - also noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Nur kurzzeitig nach oben ging es für die Papiere von ArcelorMittal. Gegen Mittag notierten sie mit einem Kursabschlag von 1,53 Prozent deutlich tiefer. Der Stahlkonzern hatte für das Schlussquartal 2020 eine Nachfrageerholung gemeldet und fand mit seiner neuen Gewinnausschüttungspolitik bei Analysten ein positives Echo. Auch Zurich konnte am Markt trotz einer besser als erwarteten operativen Ergebnisentwicklung nicht überzeugen: Die Papiere des Versicherers sanken um 1,29 Prozent.

Dagegen verteuerten sich die Aktien von Credit Agricole im schwachen Branchenumfeld um 3,62 Prozent. Die französische Bank erlitt im vergangenen Jahr zwar einen Gewinneinbruch - Analysten hatten allerdings mit noch Schlimmerem gerechnet. Bei Schneider Electric stand ein Kursplus von 2,28 Prozent zu Buche. Dank einer guten zweiten Jahreshälfte schnitt der Industriekonzern 2020 besser ab als erwartet.