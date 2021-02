Europas Leitbörsen zu Mittag mit deutlichen Zugewinnen

Märkte mit Stabilisierungsversuch nach schwacher Vorwoche - Gemischte Stimmungsdaten aus der Industrie - Technologiewerte europaweit Favoriten

Die europäischen Leitbörsen tendierten am Montag zu Mittag mit deutlichen Aufschlägen. Nach der schwachen Vorwoche mit klaren Abgaben unternahmen die Märkte zum Auftakt der neuen Handelswoche einen Stabilisierungsversuch.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.30 Uhr mit einem klaren Plus von 1,69 Prozent bei 3.540,17 Punkten. Auch der DAX in Frankfurt gewann deutliche 1,53 Prozent auf 13.638,32 Einheiten. Ebenso fester zeigte sich der FTSE-100 in London mit einem Plus von 1,25 Prozent auf 6.487,34 Zähler.

Trotz weiterhin hoher Unsicherheit inmitten der Corona-Pandemie rund um den schleppenden Impfstart in Europa und der zunehmenden Verbreitung von Virus-Mutationen, nützen Anleger die jüngsten Rücksetzer offenbar für Nachkäufe auf dem Markt. Auch Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht an den Börsen nun Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen.

Im Fokus standen am Vormittag Daten aus der Industrie. In der Eurozone hat sich die Stimmung unter Industrieunternehmen im Jänner eingetrübt. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 54,8 Punkte. In einer ersten Schätzung waren 54,7 Punkten ermittelt worden, wobei die Experten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser ersten Schätzung gerechnet hatten.

Dagegen hat sich Industriestimmung in Großbritannien nicht so stark eingetrübt wie befürchtet. Gegenüber dem Vormonat fiel der Einkaufsmanagerindex um 3,4 auf 54,1 Zähler. Experten hatten einen Rückgang auf 52,9 Punkte erwartet.

Am Nachmittag folgen auch noch entsprechende Daten aus den USA. Auch dort erwarten die Experten für den ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes einen leichten Rückgang gegenüber dem Dezember.

Im Eurozonen-Leitindex standen weiterhin Technologiewerte im Fokus. Allen voran legten die Papiere des niederländischen Halbleiterkonzerns ASML um satte 3,1 Prozent zu. Daneben zeigten sich auch Prosus (plus 3,0 Prozent) und SAP (plus 2,7 Prozent) sehr fest.

An der Dubliner Börse ging es unterdessen für die Aktien des Billigfliegers Ryanair um 0,9 Prozent nach unten. Zuvor hatte der Konzern angekündigt, im Ende März endenden Geschäftsjahr aufgrund der Corona-Pandemie und den strikten Reisebeschränkungen einen Verlust von fast einer Milliarde Euro zu erwarten.

In London kletterten die Papiere des Bergbaukonzerns Fresnillo um satte 17,6 Prozent und lagen damit an der Spitze der "Footise"-Kurstafel. Dabei profitierten die Aktien von dem Preissprung bei Silber. Am Montag legte der Silberpreis zuletzt um über zehn Prozent auf den höchsten Stand seit fast acht Jahren zu. Fresnillo ist weltweit der größte Silberproduzent.