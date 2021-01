Europas Leitbörsen zu Mittag mit Kursverlusten

Euro-Stoxx-50 gibt fast ein Prozent ab - Technologie- und Bergbauwerte unter Druck - Titel aus Telekomsparte nachgefragt

Die europäischen Börsen haben am Mittwoch zu Mittag tiefer notiert. Der Euro-Stoxx-50 verlor gegen zwölf Uhr 0,92 Prozent auf 3.559,93 Punkte. Für den DAX in Frankfurt ging es indes um 0,81 Prozent auf 13.758,42 Einheiten hinab. Der FTSE-100 in London büßte 0,60 Prozent auf 6.613,95 Zähler ein und der CAC-40 in Paris verlor 0,44 Prozent auf 5.499,29 Stellen.

Größere Aufmerksamkeit dürfte am heutigen Handelstag unter anderem der Zinsentscheidung der Federal Reserve zukommen, vor welcher Anleger größere Engagements mieden. Von Interesse wird dabei sein, wie die Zinsentscheidung kommuniziert werde, kommentierten die Analysten der Helaba. Zudem dürfte die US-Berichtssaison weitere Impulse setzen. Seine Bücher öffnen Apple, Facebook und Tesla.

Mit Blick auf die Branchentafel standen Techtitel unter Druck, nachdem am Vortag starke Quartalszahlen von Microsoft und AMD vorgelegt worden waren. Marktbeobachter sprachen bei den Kursverlusten von Gewinnmitnahmen. Die Aktien von ASML verbilligten sich um 2,30 Prozent. Die Aktien von Prosus, dessen Holding stark an Tencent beteiligt ist, gaben um 2,40 Prozent nach und Adyen um satte 4,42 Prozent.

Große Verluste gab es im Branchenvergleich zudem bei den hauptsächlich in London versammelten Minenwerten zu sehen. Dort gaben Fresnillo um enorme 8,62 Prozent nach, nachdem der Konzern seine Förderprognosen für Gold gesenkt hatte. Glencore verloren dahinter 4,45 Prozent und Anglo American 4,36 Prozent an Kurswert.

Gesucht waren indes Titel der Telekommunikationsbranche, nachdem es Zahlen vom niederländischen KPN-Konzern gegeben hatte. Seine Aktien zogen um mehr als vier Prozent hinauf. Orange gewannen in Paris 3,23 Prozent.

In der französischen Hauptstadt waren zudem die Titel des Immobilienunternehmens Unibail-Rodamco-Westfield stark nachgefragt. Sie sprangen um 15,11 Prozent hinauf. Hier deckten sich laut Experten Short-Seller mit Wertpapieren ein.

Die Aktien der LVMH drehten nach anfänglichen Gewinnen ins Minus. Sie verloren zuletzt 0,51 Prozent, nachdem der Konzern am Vorabend Zahlen vorgelegt hatte. Auch Kering (minus 0,31 Prozent) drehten in die Verlustzone.