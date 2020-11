Europas Leitbörsen zu Mittag mit Zugewinnen

Aktienrally vorerst zu Ende, Stimmung bleibt aber weiter positiv - Bankenwerte wenig gesucht

Die Leitbörsen in Europa tendierten am Mittwoch zu Mittag mit Zugewinnen. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.15 Uhr mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 3.454,99 Punkten. Für den Frankfurter DAX ging es um 0,36 Prozent auf 13.210,56 Einheiten nach oben. Der FTSE-100 in London gewann 0,62 Prozent auf 6.336,11 Zähler.

Auch wenn die Aktienrally vom Wochenbeginn vorerst zu Ende sein dürfte, bleibt die Stimmung an den Märkten weiterhin sehr gut. Am Montag hatten die Börsen durch positive Nachrichten zu einem möglichen Covid-Impfstoff stark zugelegt. Für den QC-Partner-Portfoliomanager Thomas Altmann steht nach der Rally nun ein "Realitätscheck" für die Märkte an.

Zudem sind laut Marktanalyst Milan Cutkovic von Axi nicht alle Investoren von der aktuellen Markteuphorie überzeugt. "Viele Fragen über den möglichen Covid-19-Impfstoff sind weiterhin unbeantwortet und nach wie vor gibt es beträchtliche Hindernisse."

Die Vorgaben von der Wall Street fielen gemischt aus. Am Dienstag hatten die US-Börsen ohne klare Tendenz geschlossen. Während es für den Dow Jones nach oben ging, verlor der technologielastige Nasdaq Composite um rund 1,4 Prozent vor allem aufgrund Gewinnmitnahmen bei Tech-Aktien.

Im Euro-Stoxx-50 zeigten sich unterdessen am Mittwoch zu Mittag Technologiewerte gut gesucht. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters Adyen gewannen 2,8 Prozent und auch die Aktien des deutschen Softwareriesen SAP stiegen um klare 1,4 Prozent.

Mit Abschlägen tendierten im Eurozonen-Leitindex unterdessen die am Montag und Dienstag besonders starken Bankenwerte. Sie profitierten zu Wochenbeginn sehr stark von den neuen Hoffnungen rund um einen baldigen Covid-19-Impfstoff. Am Mittwoch lagen zuletzt etwa die Papiere der spanischen Banco Santander mit 1,6 Prozent im Minus. Auch ING Groep verloren 2,3 Prozent und BNP Paribas gaben um 2,2 Prozent nach.

An der Euronext in Amsterdam verloren die Aktien der niederländischen Bank ABN Amro mit minus 4,3 Prozent deutlich. Höhere Kosten in Verbindung mit der Risikovorsorge bescherten dem Konzern im dritten Quartal einen satten Gewinneinbruch. Das Nettoergebnis fiel um fast die Hälfte auf 301 Mio. Euro.

In London scheint der Höhenflug der Papiere des Triebwerksherstellers Rolls Royce mit minus 3,5 Prozent vorerst beendet. Aus Wochensicht liegen die krisengebeutelten Anteilsscheine trotzdem noch mit knapp 28 Prozent im Plus.