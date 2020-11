Europas Leitbörsen zu Mittag moderat im Minus

Verschnaufpause nach jüngster Kursrally - Bankwerte unter größeren Verlierern - Tech-Aktien mit Zugewinnen - Zahlreiche Unternehmensnachrichten

Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben nach der jüngsten Rally eine Verschnaufpause eingelegt. Die wichtigsten Indizes tendierten am Donnerstag zu Mittag etwas schwächer.

So gab der Euro-Stoxx-50 um 0,44 Prozent auf 3.452,20 Punkte nach. Die bisherige Wochenbilanz weist ein Plus von fast 8 Prozent aus, da die Börsen am Montag mit einem Kursfeuerwerk auf den Wahlsieg des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff reagiert hatten. Nun aber konsolidierten die Märkte erst einmal, schrieb Marktstratege Stephen Innes vom Handelshaus Axi.

Der französische CAC-40 fiel um 0,73 Prozent auf 5.405,33 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor 0,38 Prozent auf 6.357,60 Zähler. In Frankfurt gab der deutsche Leitindex DAX zu Mittag 0,48 Prozent auf 13.153,22 Punkte nach.

In der Sektorübersicht verzeichneten europaweit Bankwerte die größten Verluste. Technologieaktien hatten unterdessen die Nase vorn. An der Spitze des Branchenindex zogen die Anteilsscheine der auf Tech-Werte spezialisierten Holdinggesellschaft Prosus um fast 5 Prozent an. Gute Nachrichten kamen von deren wichtigster Beteiligung Tencent: Der chinesische Technologieriese schlug sich in der Corona-Krise dank der boomenden Geschäfte mit Videospielen weiter gut und übertraf beim Reingewinn die Markterwartung deutlich.

In Mailand sackten die Anteilsscheine von Pirelli um rund sechs Prozent ab. Der italienische Reifenhersteller rechnet im laufenden Jahr mit weniger Gewinn. Das Unternehmen begründete das mit Wechselkurseinflüssen, Rohmaterialpreisen und anderen Kosten.

In London büßten die Aktien von Rolls-Royce anfängliche Gewinne von gut acht Prozent ein und lagen zuletzt am "Footsie"-Ende mehr als fünf Prozent im Minus. Der stark angeschlagene britische Triebwerksbauer konnte im Rahmen seiner laufenden Kapitalerhöhung bereits 94 Prozent der neuen Aktien verkaufen.

Wie RWE in Deutschland berichtete, machte sich die Corona-Krise in seinen Geschäften bisher kaum bemerkbar. Zwar verschiebt sich die Inbetriebnahme einiger Anlagen ins nächste Jahr, wirtschaftlich läuft es aber weiter gut. Die Prognose für 2020 wurde daher bekräftigt. Für die Aktie ging es um 0,2 Prozent abwärts.

Dagegen stieg die Aktie der Deutschen Telekom um 0,5 Prozent. Der Bonner Konzern hob seine Ziele nach einer guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten deutlich an. Das überraschte allerdings nicht ganz, da die wichtige Tochter T-Mobile US bereits sehr starke Zahlen vorgelegt hatte.

Trotz der Corona-Pandemie wurde auch der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA nochmals optimistischer für das Gesamtjahr, was den Papieren ein Plus von 1,7 Prozent bescherte.

Die Siemens-Aktie zeigte sich nach Zahlenvorlage mit minus 2,2 Prozent. Analysten sprachen von einer durchwachsenen Bilanz des Technologiekonzerns und einem enttäuschenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2020/21.