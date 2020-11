Europas Leitbörsen zu Mittag ohne klare Richtung

Analysten stellen weiteres Aufwärtspotenzial in Frage - Positive Konjunkturdaten aus Fernost - Ölwerte vor Meeting der OPEC+ mit Abgaben

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Montag zu Mittag von ihren anfänglichen Abgaben etwas erholt, tendierten jedoch ohne klare Richtung. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.30 Uhr mit einem Verlust von 0,05 Prozent bei 3.526,08 Punkten. Für den Frankfurter DAX ging es um 0,30 Prozent auf 13.375,81 Einheiten nach oben. Der FTSE-100 in London verlor hauchdünne 0,01 Prozent auf 6.366,96 Zähler.

Im Hinblick auf die jüngsten Aufschläge an den Märkten hatten Analysten zuletzt Zweifel geäußert ob noch weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden wäre. Auch wenn die Aussicht auf einen wirksamen Covid-19-Impfstoff zuletzt für viel Zuversicht gesorgt hatte, bringe die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen laut einem Marktteilnehmer weiterhin einige Risiken mit sich.

Positive Konjunkturdaten folgten zum Wochenauftakt aus Asien. In China stieg der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im November von 51,4 auf 52,1 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit September 2017. In Japan ist die Industrieproduktion im Oktober ebenfalls weiter angestiegen.

Aus der Eurozone werden am Montag einige Konsumentenpreisdaten veröffentlicht. Analysten sehen darin allerdings wenig Potenzial für kurstreibende Impulse an den Märkten. Trotz des jüngsten Ansiegs bleibt der Preisdruck und die Inflationserwartungen laut den Experten der Helaba gering. "Inflation ist derzeit kein Thema und dies wird sich mit Blick auf die heute anstehenden Preiszahlen wohl auch nicht ändern", heißt es in ihrem heutigen Tagesausblick.

Branchenseitig standen zu Mittag weiterhin die Aktien der europäischen Ölkonzerne unter Druck. Die Anleger scheinen derzeit die Ergebnisse der zweitägige Sitzung der OPEC+ abzuwarten. Weiterhin rechnet man am Markt fest mit einer Beibehaltung der Förderkürzungen für zumindest weitere drei Monate.

Klar im Minus lagen im Euro-Stoxx-50 etwa die Aktien von Total (minus 1,6 Prozent) und von Eni (minus 1,7 Prozent). Im Londoner "Footsie" gaben die Titel von BP um 2,6 Prozent nach.

Ebenfalls schwach tendierten am Montag zu Mittag weiterhin die europäischen Bankenwerte. Am unteren Ende der Kurstafel rangierten die Aktien der spanischen Banco Santander (minus 2,0 Prozent). Auch ING Groep und BNP Paribas zeigten sich mit Verlusten von 1,6 und 1,4 Prozent.

Belastend wirkte hierbei wohl eine Ankündigung der niederländischen Bank ABN Amro, wonach der Konzern wegen der anhaltenden Branchenkrise und dem Dauer-Zinstief weitere Stellen streichen werde. Bis zum Jahr 2024 sollen rund 15 Prozent der Stellen eingespart werden. Die Aktien von ABN Amro verloren am Montag zu Mittag an der Amsterdamer Börse satte 6,2 Prozent.