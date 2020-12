Europas Leitbörsen zu Mittag schwächer

Aktienmärkte weiten Verluste aus Frühhandel noch etwas aus - Euro-Stoxx-50

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag zu Mittag schwächer tendierte und ihre Kursverluste aus dem Frühhandel noch etwas ausgeweitet. Die anhaltenden Unsicherheiten über eine Brexit-Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU sowie die steigenden Corona-Infektionszahlen drückten die Stimmung den europäischen Handelsplätzen. In der Eurozone kam zudem der anhaltend starke Euro als Belastungsfaktor dazu.

Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 12.15 Uhr um 0,60 Prozent tiefer bei 3.508,91 Punkten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,31 Prozent auf 13.229,71 Einheiten. Der FTSE-100 in London fiel um 0,52 Prozent auf 6.521,42 Zähler.

Bei den Brexit-Verhandlungen ruhen die Hoffnungen nun auf einem Treffen in den nächsten Tagen, nachdem zwei Telefonate zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen Durchbruch brachten. Was die Pandemie anbelangt, so bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf hohem Niveau. Der Euro wiederum hatte Anfang Dezember wieder die Marke von 1,20 US-Dollar übersprungen und befindet sich nun auf dem höchsten Niveau seit Frühjahr 2018.

Wenig Einfluss auf das Marktgeschehen hatten die am späten Vormittag veröffentlichten Daten des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe hat die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Dezember deutlich aufgehellt. Das ZEW-Stimmungsbarometer erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 16,0 Punkte auf 55,0 Zähler. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt 46,0 Punkte.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte dann vor allem der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag Aufmerksamkeit zuteilwerden. Am Markt erwartet man sich neue Liquiditätshilfen.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyan mit einem Plus von 2,35 Prozent an die Spitze des Euro-Stoxx-50. Gut gesucht waren auch die Titel des deutschen Chemiekonzerns BASF mit einem Kurszuwachs von 1,22 Prozent . Der Chemiekonzern darf sein auf Farbpigmente spezialisiertes Tochterunternehmen Colors & Effects unter Auflagen an den japanischen Konzern DIC verkaufen. Zudem gab es eine positive UBS-Studie. Analyst Andrew Stott empfiehlt die Aktie mit Blick auf das neue Jahr nun zum Kauf.

In London rückten Ashtead-Titel um knapp dreieinhalb Prozent vor, nachdem der Industriedienstleister trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Geschäftsquartal seinen Jahresausblick angehoben hatte. Beim Baumaterielien-Spezialisten Ferguson stand dank besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen ein Kursplus von gut 0,8 Prozent zu Buche.