Europas Leitbörsen zu Mittag überwiegend freundlich

Gute Asien-Vorgaben stützen - Wall Street freundlich erwartet - ZEW-Daten über den Prognosen

Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag zu Mittag überwiegend freundlich tendiert. Der Euro-Stoxx-50 gewann leicht um 0,10 Prozent auf 3.606,32 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.00 Uhr mit 13.874,29 Punkten und plus 0,19 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 0,18 Prozent und steht nun bei 6.733,00 Stellen.

Unterstützung kam vor allem von den überwiegend starken Asien-Vorgaben. Zudem wird nach dem verlängerten Wochenende auch die Wall Street zur Eröffnung freundlich erwartet. Das Thema Corona-Pandemie bleibt aber bestimmendes Thema. Deutschland strebt eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 15. Februar an.

Anleger richten ihre Blicke zudem schon auf eine bevorstehende Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem amerikanischen Kongress. Die ehemalige Notenbankchefin dürfte unter anderem zu dem geplanten billionenschweren Corona-Hilfspaket der neuen Regierung gefragt werden.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Jänner überraschend deutlich aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 6,8 Punkte auf 61,8 Zähler. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt 59,4 Punkte. Die aktuelle Konjunkturlage wird insgesamt sehr viel negativer bewertet, auch wenn der Wert sich minimal verbessert hat.

Aus Branchensicht favorisierten die Anleger die als defensiv geltenden Unternehmen aus dem medizinischen Bereich. Der Index der Technologiewerte blieb nur wenig unter dem vor dem Wochenende erreichten Rekordhoch. Ihm half eine Reihe positiv aufgenommener Branchennachrichten.

Die Aktien des Schweizer Computerzubehörherstellers Logitech stiegen dank starker Quartalszahlen zeitweise auf einen Rekordstand, bevor die Gewinne zusammenschmolzen. Der österreichische IT-Dienstleister S&T überzeugte mit einem ebenfalls erfreulichen Zwischenbericht und will 2021 weiter wachsen. Beim auf Fernwartungssoftware spezialisierten Unternehmen Teamviewer konnten sich die Anteilseigner nach einem Zukauf über klare Kursaufschläge freuen, während der Chipindustrie-Ausrüster ASML und der IT-Dienstleister Cancom von positiven Analystenkommentaren profitierten.

Unter den Einzelwerten stach ansonsten Stellantis positiv heraus: Die Papiere des neu fusionierten Autoriesen, die bereits an ihre ersten Handelstag zu Wochenbeginn auf ein reges Kaufinteresse gestoßen waren, legten in Paris um mehr als fünfeinhalb Prozent auf 14,20 Euro zu.

Dagegen büßten Aktien von Lindt & Sprüngli in Zürich über zwei Prozent ein, nachdem der Süßwarenhersteller die Investoren mit seinen Umsatzzahlen für das vergangene Jahr zwar die eigene Zielsetzung erreicht, aber die Markterwartungen enttäuscht hatte.