Europas Leitbörsen zu Mittag überwiegend höher

FTSE-100 allerdings im Minus - Iberdrola, Reckitt Benckiser, Lloyds und Puma nach Zahlen im Fokus

Die europäischen Börsen haben am Mittwochvormittag überwiegend mit Gewinnen tendiert. Die beschwichtigenden Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur Inflation hätten die zuletzt unter Druck geratenen Börsen gestützt, hieß es am Markt.

Gegen zwölf Uhr gewann der Euro-Stoxx-50 als Leitindex der Eurozone 0,40 Prozent auf 3.703,98 Einheiten. Der DAX in Frankfurt legte um deutlichere 0,79 Prozent auf 13.974,45 Zähler zu. Der französische CAC-40 rückte um 0,20 Prozent auf 5.791,62 Punkte vor. Der britische FTSE-100 sank hingegen um 0,25 Prozent auf 6.609,43 Einheiten.

Sowohl Inflation als auch Beschäftigung sind laut Powell noch weit von den Zielen der Fed entfernt. Die Fed sei weiter bereit, ihr Arsenal an geldpolitischen Instrumenten voll auszuschöpfen, um die Wirtschaft zu unterstützen. Diese Aussagen beruhigten die Marktteilnehmer. Sorgen vor anziehender Teuerung und steigender Zinsen hatten davor die Aktienmärkte weltweit etwas ausgebremst und vor allem die heiß gelaufenen Technologiewerte nach unten gezogen. Die Abwärtsbewegung ist vorerst gestoppt.

Reise- und Freizeitwerte knüpften am Mittwoch an ihren freundlichen Vortag an. Erneut waren die Titel des Buchungssystem-Anbieters Amadeus IT mit plus 1,5 Prozent weit vorne im Euro-Stoxx-50. Schlusslicht waren Vivendi mit minus 1,2 Prozent im Einklang mit dem schwächeren Mediensektor.

Iberdrola gewannen in Madrid 1,4 Prozent nach Zahlen. Während der Konzernumsatz 2020 um 9 Prozent auf rund 33,1 Mrd. Euro sank, ging das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nur um knapp 1 Prozent auf rund 10 Mrd. Euro zurück. Ohne ungünstige Wechselkurse wäre das EBITDA trotz Covid-19 sogar um rund 4 Prozent gewachsen.

Reckitt Benckiser drehten in London nach Kursgewinnen zur Handelseröffnung zuletzt ins Minus und verloren 0,4 Prozent. Der britische Konsumgüterkonzern hatte angegeben, in der Coronapandemie von der hohen Nachfrage nach Hygieneprodukten profitiert zu haben. Im Geschäftsjahr 2020 steigerte er seine Erlöse auf vergleichbarer Basis um 11,8 Prozent.

Bei den Anteilen von Lloyds grenzte sich das Kursplus auf 0,2 Prozent ein. Die britische Großbank hat in der Coronakrise einen Gewinneinbruch verbucht, will aber dennoch eine Dividende zahlen. Vor Steuern sank das Ergebnis 2020 auf 1,2 Milliarden Pfund (1,39 Mrd. Euro) nach 4,4 Mrd. Pfund im Jahr zuvor. Analysten hatten mit 0,9 Mrd. Pfund noch weniger erwartet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,57 Pence pro Aktie erhalten.

In der zweiten Börsenreihe gaben in Frankfurt Puma nach schwachen Zahlen um 2,7 Prozent nach. Der deutsche Sportartikelhersteller Puma plant nach einem Gewinneinbruch angesichts geschlossener Geschäfte in Europa auch für das laufende Jahr vorsichtig. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) halbierte sich 2020 auf 209 (2019: 440) Millionen Euro.