Europas Leitbörsen zu Mittag überwiegend im Plus

Europas Börsen haben am Freitag überwiegend zugelegt. Wegen des Thanksgiving-Feiertages an den US-Börsen fehlten allerdings starke Impulse, weswegen der Handel in ruhigen Bahnen verlief.

"Ohne die Wall Street, dem weltweit wichtigsten Impulsgeber von der anderen Seite des Atlantiks, dürften viele Händler gerade vor dem Wochenende den Handel von der Seitenlinie aus beobachten", sagte Marktbeobachter Timo Emden.

Der Eurozone-Leitindex Euro-Stoxx-50 legte um 0,43 Prozent auf 3.525,89 Punkte zu. In Paris rückte der Leitindex CAC-40 um 0,51 Prozent auf 5595,07 Einheiten vor. Der deutsche DAX gewann indes 0,23 Prozent auf 13.317,21 Zähler. Der britische FTSE-100 gab hingegen um 0,49 Prozent auf 6.331,61 Stellen nach.

Europaweit waren neben Banken-Titeln auch Telekom- und Ölwerte gut gesucht. Mit Verlusten zeigten sich dagegen die Papiere von Versicherern.

Mit Blick auf die Einzelwerte rückten in Deutschland die Titel von Adidas in den Fokus. Sie verloren zuletzt 0,55 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass der Konzern seine Tochter Reebok veräußern wolle.

In Spanien haben indes die beiden spanischen Großbanken BBVA und Banco Sabadell ihre seit knapp zwei Wochen laufenden Fusionsgespräche abgebrochen. Als Grund nannte Sabadell unterschiedliche Vorstellungen über die finanziellen Details. Für die Papiere von Sabadell ging es um satte 11,96 Prozent bergab. BBVA gewannen dagegen 2,28 Prozent. Das Platzen der Fusion dürfte vor allem die Sabadell belasten, da sie das kleinere und schwächere der beiden Institute ist.

Daneben bewegten Analystenstimmen: Pernod Ricard verteuerten sich um fast zwei Prozent. Die Experten der US-Bank Morgan Stanley hatten sich zuvor positiv zum Sektor geäußert und diesen als "attraktiv" hochgestuft. Zudem sprachen sie eine Kaufempfehlung für den französischen Spirituosenhersteller und den britischen Wettbewerber Diageo aus. Die Aktien des letzteren stiegen in London um 0,20 Prozent.