Europas Leitbörsen zu Mittag überwiegend leichter

Euro-Stoxx-50 verliert 0,25 Prozent nach jüngsten Zuwächsen

Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch zu Mittag überwiegend leichter tendiert. Nach einem klar positiven Vortag und einem sehr starken Börsenmonat November hielten sich die Anleger nun am 2. Dezember mit Neuengagements zurück. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,25 Prozent auf 3.516,28 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.05 Uhr mit 13.347,67 Punkten und minus 0,26 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London stieg hingegen um 0,24 Prozent auf 6.399,96 Stellen.

An den Börsen am europäischen Festland belastet der jüngste Höhenflug des Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren und hielt sich auch zuletzt noch deutlich über der Marke von 1,20 US-Dollar. Für Exportunternehmen aus der Eurozone kann ein stärkerer Euro tendenziell zu einem Problem werden, weil dadurch ihre Waren außerhalb der Eurozone teurer werden. Dies kann die Nachfrage dämpfen.

Im Blickfeld stehen auch unverändert Meldungen zu den Impfstoffen gegen Covid-19. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer erteilt. Bereits in der kommenden Woche soll der Impfstoff im Land erhältlich sein, teilte die Regierung in London mit.

Zur Wochenmitte könnte im weiteren Verlauf nun die Stimmung an der Wall Street Handelsimpulse nach Europa liefern. In den USA werden zudem aktuelle Arbeitsmarktzahlen publiziert.

In einer europäischen Branchenbetrachtung standen vor allem Versorgeraktien in der Gunst der Anleger. Gemieden wurden hingegen die Papiere von Autoherstellern. Im Euro-Stoxx-50 zeigten Engie (plus 1,9 Prozent) und Nokia (minus 2,0 Prozent) die auffälligsten Kursbewegungen.

Auf Unternehmensebene liegt eine übersichtliche Meldungslage vor. Die Allianz will das allgemeine Assekuranzgeschäft der australischen Bank Westpac Group für umgerechnet 445,5 Mio. Euro übernehmen. Die Allianz-Titel verbilligten sich um 0,8 Prozent.

Die Papiere von G4S sprangen nach einem Übernahmeangebot in London um fast acht Prozent hoch. Das kanadische Unternehmen GardaWorld erhöhte ihr Kaufangebot für die britische Sicherheitsfirma auf 4,9 Mrd. Dollar.

Aktien von Volkswagen bremsten um 1,4 Prozent. Die Frage einer vorzeitigen Vertragsverlängerung für VW-Konzernchef Herbert Diess droht zur Hängepartie zu werden. Das Präsidium des Aufsichtsrates traf am Dienstagabend keine Entscheidung.