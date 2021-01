Europas Leitbörsen zu Mittag uneinheitlich

Ankündigung zusätzlicher US-Staatsausgaben liefert Unterstützung - Bauwerte mit Aufschlägen

Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zu Mittag uneinheitlich tendiert. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,17 Prozent auf 3.604,81 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.00 Uhr mit 13.965,45 Punkten und plus 0,53 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gab 0,37 Prozent nach und steht nun bei 6.816,54 Stellen.

Nach freundlichem Beginn drehten einige Indizes im Verlauf des Vormittags leicht ins Minus. Unterstützung lieferte vor allem die Ankündigung zusätzlicher Staatsausgaben durch den künftigen US-Präsidenten Joe Biden. Dieser dürfte nun mit weniger politischem Widerstand zu rechnen haben, da nach derzeitigem Stand die Demokraten nun auch die Kontrolle über den US-Senat gewonnen haben - und damit über den kompletten Kongress.

Zudem half auch die Zulassung eines zweiten Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union. Von dem Ansturm von Trump-Anhängern auf das Washingtoner Kapitol haben sich die Aktien-Anleger in Europa nicht aus der Ruhe bringen lassen, kommentierte ein Marktbeobachter.

Die Auftragsbücher der deutschen Industrie haben sich im November überraschend den siebenten Monat in Folge gefüllt, wurde zudem bekannt. Das Neugeschäft wuchs um 2,3 Prozent zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium mitteilte. Ökonomen hatten dagegen mit einem Rückgang von 1,2 Prozent gerechnet

Der europäische Baustoffsektor hat deutlich zugelegt und dabei vom starken Kurszuwachs von Saint-Gobain (Aktie plus sieben Prozent) und HeidelbergCement (plus 3,6 Prozent) profitiert. Hier setzen Anleger auf glänzende Baustoffgeschäfte. Fantasie brachte zudem eine Übernahme in den Sektor. So kauft LafargeHolcim (plus 1,75 Prozent) die Division Firestone Building Products von Bridgestone Americas in einer Transaktion, die das Unternehmen mit 3,4 Milliarden US-Dollar bewertet.

Schwächster Sektor in Europa waren die Reise- und Freizeitwerte. Im Euro-Stoxx belegten die Titel des Buchungssystemanbieters Amadeus IT mit einem Verlust von 4,7 Prozent den letzten Platz. Die britische Investmentbank Barclays hatte sie von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die längerfristig zurückgehenden Geschäftsreisen dürften sich negativ bemerkbar machen, hieß es

In Frankfurt stachen auch Bayer positiv heraus und Delivery Hero negativ. Bayer stiegen um gut drei Prozent, denn gemeinsam mit dem Tübinger Unternehmen Curevac will der Pharma- und Agrarchemiekonzern die Weiterentwicklung, Produktion und den Vertrieb eines Corona-Impfstoffes vorantreiben. Curevac profitierten von den gemeinsamen Plänen noch deutlich stärker und legten auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als zehn Prozent zu.

Die Aktien von Delivery Hero fielen indes nach einer Kapitalerhöhung um 1,7 Prozent auf 136 Euro. Insgesamt waren knapp 9,5 Millionen neue Stammaktien zum Preis von 132 Euro je Aktie an institutionelle Investoren verkauft worden. Das angesichts der Kapitalerhöhung recht kleine Kursminus ist aber ein Zeichen, dass Anleger den Schritt recht positiv auffassen, schließlich soll das Geld auch ins Wachstum investiert werden.