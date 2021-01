Europas Leitbörsen zu Mittag uneinheitlich

Ruhiges Geschäft - US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen - China-Daten unterstützen

Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag zu Mittag uneinheitlich tendiert. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,26 Prozent auf 3.590,06 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.00 Uhr hingegen mit 13.790,46 Punkten und plus 0,02 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gab um 0,12 Prozent nach und steht nun bei 6.727,39 Stellen.

Marktbeobachter berichteten von einem erwartungsgemäß ruhigen Geschäft zu Wochenbeginn. Viele Anleger halten sich angesichts weiterer Lockdown-Verschärfungen in einigen Ländern zurück. Auch auf die Angst vor möglichen Unruhen vor der Angelobung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden wurde verwiesen. Zudem bleiben die US-Börsen am heutigen Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Unterstützung lieferten positive Konjunkturnachrichten aus China. Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie hat die dortige Wirtschaft 2020 ein deutliches Wachstum geschafft, das über den Erwartungen lag.

Carrefour-Titel büßten weitere knapp sechs Prozent ein, nachdem der französische Handelskonzern und der kanadische Übernahmeinteressent Alimentation Couche-Tard wegen des politischen Widerstands in Frankreich ihre Gespräche über einen möglichen milliardenschweren Zusammenschluss vorerst eingestellt haben.

Papiere von Total verloren mit der Branche fast ein halbes Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass der französische Ölkonzern sein Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien mit einer Milliardeninvestition in Indien ausbaut.

Die Aktien des neuen Autoriesen Stellantis haben an ihrem ersten Handelstag eine positive Entwicklung genommen. Nachdem der erste Kurs in Mailand 12,76 Euro betragen hatte, notierten die Titel gegen Mittag bei 13,39 Euro. Aktuell sind die Anteilsscheine des aus der Fusion von Fiat Chrysler und PSA entstandenen Unternehmens im französischen CAC-40 sowie im italienischen FTSE MIB gelistet.

In Frankfurt büßten Fraport-Aktien fast drei Prozent ein. Der Einbruch des Flugverkehrs durch die Corona-Pandemie hat den Frankfurter Flughafen 2020 im Passagiergeschäft um Jahrzehnte zurückgeworfen. Das Passagieraufkommen habe mit knapp 18,8 Millionen Fluggästen 73,4 Prozent niedriger gelegen als im Rekordjahr 2019, teilte der Flughafenbetreiber mit. Auch die Titel der Lufthansa gerieten unter Druck und verloren 3,4 Prozent.

Klar fester mit plus 3,9 Prozent zeigten sich hingegen Infineon. Goldman Sachs stufte die Anteile des Chipherstellers Infineon von "Neutral" auf "Buy" hoch. Das von 27,50 auf 42,70 Euro angehobenes Kursziel begründete der Analyst mit optimistischeren Schätzungen, einem höheren Bewertungsmultiplikator sowie Fantasie für Übernahmeaktivitäten.