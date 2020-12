Europas Leitbörsen zu Mittag weiter etwas höher

Euro-Stoxx-50 zu Mittag 0,51 Prozent im Plus - VW-Aktien von beigelegtem Führungsstreit beflügelt - Titel von Inditex und H&M nach Zahlen unter Druck

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag zu Mittag mehrheitlich weiter etwas höher tendiert. Die Marktteilnehmer hoffen, dass doch noch eine Einigung in den Gesprächen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien zu den künftigen Beziehungen der beiden Staaten zustande kommt. Zudem gab es Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen zu einem weiteren Konjunkturpaket in den USA.

Etwas Unterstützung kam auch aus China, wo Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion auf eine weitere Erholung hindeuteten. Dämpfend wirkte jedoch die weiter angespannte Situation rund um die Corona-Pandemie. Zuletzt wurden in mehreren europäischen Staaten neue Lockdown-Maßnahmen beschlossen.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 12.15 Uhr um 0,51 Prozent auf 3.522,02 Punkte. Der DAX in Frankfurt legte 0,72 Prozent auf 13.318,89 Zähler zu. In London stieg der FTSE-100 um geringfügige 0,05 Prozent auf 6.535,63 Einheiten.

Datenseitig dürften die Impulse im heutigen Tagesverlauf vor allem aus den USA kommen. Veröffentlicht werden am Nachmittag der Empire-State-Index für Dezember sowie Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für November. Außerdem beginnt die zweitägige Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve (Fed), der Ergebnisse am morgigen Mittwochabend präsentiert werden.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Volkswagen (VW) mit einem klaren Plus von 4,81 Prozent an die Spitze des Euro-Stoxx-50. Unterstützung lieferte hier der offenbar er beigelegte Streit um die Führungsrolle von Konzernchef Herbert Diess. Die Rückendeckung für Diess von den VW-Aufsehern sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst von Bernstein Research. Die Führungsunsicherheit sei der Grund für seine bisherige negative Einschätzung der Aktie gewesen. Nun hob er das Votum auf "Market-Perform" an.

Dagegen rutschten Inditex mit einem Minus von 2,70 Prozent mit deutlichem Abstand ans Indexende. Der Textilhändler hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres infolge der Corona-Pandemie herbe Einbußen hinnehmen müssen. Zwischen Februar und Oktober sei der Gewinn unterm Strich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Viertel auf 671 Millionen Euro eingebrochen, teilte der Eigner von Modeketten wie Zara, Bershka oder Massimo Dutti mit. Nach wie vor wirkten sich Corona-Restriktionen auf nahezu alle Geschäfte aus.

Noch etwas stärker unter Druck gerieten an der Stockholmer Börse die Titel des Branchenkollegen Hennes & Mauritz (H&M) mit einem Minus von 3,55 Prozent. Auch er ist von der Coronakrise getroffen worden. Der Nettoumsatz der H&M-Gruppe sank im Geschäftsjahr von Dezember 2019 bis November 2020 um 18 Prozent auf rund 187 Milliarden schwedische Kronen (etwa 18,4 Mrd. Euro). Angaben zum Gewinn wurden noch keine gemacht.