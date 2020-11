Europas Leitbörsen zu Mittag weiter im Minus - US-Wahl im Fokus

Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag zu Mittag weiter im Minus gelegen. Der Euro-Stoxx-50 fiel bis 12 Uhr um 0,65 Prozent auf 3.194,54 Punkte. Der deutsche Aktienindex DAX ermäßigte sich um 0,86 Prozent auf 12.460,60 Punkte. Der britische FTSE-100 notierte mit einem kleinen Minus von 0,08 Prozent bei 5.901,19 Punkten. Belastet wurden die Märkte von Gewinnmitnahmen, den weiter steigenden Corona-Ansteckungszahlen und den Unsicherheiten rund um den US-Wahlausgang.

Die Zeichen für einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden verdichten sich zwar weiter, die Märkte fürchten aber eine länger dauernde Hängepartie bis zum Feststehen eines endgültigen Wahlergebnisses. Die Corona-Lage spitzt sich unterdessen weiter zu. So wurde in Frankreich am Vortag ein neuer Rekordwert von 58.000 Neuinfektionen gemeldet.

Die größten Gewinner im DAX und im Euro-Stoxx-50 waren die Aktien der Deutschen Telekom. Die Titel stiegen um 2,70 Prozent, nachdem die US-Tochter des Konzerns ihre Gewinnziele angehoben hat.

Zu dem Aktien im Fokus zählten nach Vorlage von Zahlen auch Allianz. Der Versicherer hat seinen Gewinn im Sommer trotz der Corona-Krise gesteigert. Unterm Strich stand im dritten Quartal ein Überschuss von fast 2,1 Mrd. Euro und damit rund sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allianz-Aktien reagierten zunächst mit deutlichen Gewinnen, kamen dann aber etwas zurück und notierten zuletzt mit einem kleinen Plus von 0,24 Prozent.

Gut aufgenommen wurden die von Richemont gemeldeten Zahlen. Die Aktien des Schmuckerstellers legten zu Mittag 8,27 Prozent zu. Die gute Nachfrage in China im zweiten Geschäftsquartal half den Schweizern, die deutlichen Einbußen in Europa, den USA und Japan abzufedern.

Impulse könnte nun der am Nachmittag anstehende monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung bringen. "Die Vorgaben sind uneinheitlich", schreiben die Analysten der Helaba. Während der ADP-Report deutlich enttäuscht hatte, setzte sich die abnehmende Tendenz der Zahl der Arbeitslosenhilfebezieher zuletzt fort. Auch eine positive Überraschung bei den Arbeitsmarktdaten dürfte aber an der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank vorerst nichts ändern, erwarten die Analysten.