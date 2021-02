Europas Leitbörsen zu Mittag weiter in der Gewinnzone

Anlegerstimmung in Eurozone im Februar eingetrübt - DAX steigt kurzzeitig auf neues Rekordhoch - Bankenwerte europaweit größte Gewinner

Die Leitbörsen in Europa tendierten am Montag zu Mittag weiter in der Gewinnzone. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.30 Uhr mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 3.674,28 Punkten. Der Frankfurter DAX erklomm im frühen Handel ein neues Rekordhoch, kam in weiterer Folge allerdings etwas zurück und stand zuletzt mit plus 0,35 Prozent bei 14.106,01 Einheiten. Der FTSE-100 in London gewann 1,05 Prozent auf 6.557,43 Punkte.

Die Stimmung auf den Finanzmärkten bleibt unabhängig von den Sorgen rund um die Ausbreitung ansteckender Coronavirus-Mutationen gut. Dabei stützt vor allem auch die Aussicht auf ein weiteres US-Konjunkturpaket die Märkte. Zuletzt hatte sie US-Finanzministerin Janet Yellen auf ein solches Paket gedrängt und dabei auch eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung im kommenden Jahr in Aussicht gestellt.

In Europa standen am Vormittag einerseits Industriedaten auf der Agenda. Während die Industrieproduktion in Deutschland zum Ende des Vorjahres stagnierte, legte sie gleichzeitig in Spanien um über ein Prozent zu.

Unterdessen hat sich die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum im Februar eingetrübt. Der vom Sentix-Institut erhobene Konjunkturindikator ging um 1,5 Punkte auf minus 0,2 Zähler zurück. Analysten hatten dagegen im Schnitt einen Anstieg auf 2,0 Punkte erwartet. Sowohl die Lagebeurteilung als auch die Aussichten gingen zurück.

Aus Branchensicht standen am Montag im Eurozonen-Leitindex vor allem die Bankenwerte im Fokus. Allen voran legten die Papiere der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo an der Indexspitze um satte 3,0 Prozent zu. Auch die Titel der spanischen Santander gewannen 2,2 Prozent.

In Frankfurt zogen die Papiere des Halbleiterkonzerns Dialog Semiconductor die Aufmerksamkeit auf sich. Die Titel schossen um 16,6 Prozent auf 65,40 Euro nach oben. Zuvor war bekannt geworden, dass der japanische Eletrkonikkonzerns Renesas Electronics ein Angebot für Dialog von 67,50 Euro je Aktien abgegeben hat.

Im Londoner "Footsie" legten die Aktien von Flutter Entertainment um 2,1 Prozent auf 14.405 Pence zu. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte zuvor das Kursziel für die Papiere von 14.000 auf 17.400 Pence angehoben. Zudem haben die Wertpapierexperten ihre Einstufung für die Flutter-Titel von "Equal-weight" auf "Overweight" angehoben.

Anteilsscheine des Online-Modehändlers Asos büßten an der Londoner Börse 2,7 Prozent ein. Sie litten unter Medienberichten vom Wochenende, die Ängste schürten, die britische Regierung könnte einen Steuervorteil für lediglich im Internet vertretene Unternehmen streichen.

An der Pariser Börse tendierten die Papiere des französischen Versorgers Suez unverändert, während die Aktien des heimischen Konkurrenten Veolia 0,6 Prozent verloren. Nach gescheiterten Gesprächen plant Veolia nun eine feindliche Übernahme von Suez. Widerstand kommt allerdings aus der französischen Regierung, die beide Unternehmen zu einem gemeinsamen Weg aufgefordert hat.