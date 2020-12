Europas Leitbörsen zu Mittag weiter klar fester

Euro-Stoxx-50 gut ein Prozent, FTSE-100 fast zwei Prozent im Plus - Starke China-Daten stützen - UniCredit nach angekündigtem Chefwechsel unter Druck

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag zu Mittag weiter klar fester tendiert. Unterstützung kam vor allem aus China. Ein Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe des Landes stieg im November auf den höchsten Wert seit fast zehn Jahren.

Der Euro-Stoxx-50 stieg zuletzt um 1,04 Prozent auf 3.528,90 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX gewann 1,00 Prozent auf 13.425,50 Einheiten. Der FTSE-100 legte noch deutlicher um 1,96 Prozent auf 6.388,74 Zähler zu.

Die am Vormittag veröffentlichten Daten zur Industriestimmung in der Eurozone fielen weniger schlecht aus als befürchtet. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 53,8 Punkte, wie das Institut nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren noch 53,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Verbraucherpreisdaten aus dem Euroraum wiederum zeigten eine weiter negative Inflationsrate. Sie lag im November bei minus 0,3 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat in einer Schnellschätzung mitteilte. Experten hatten mit minus 0,2 Prozent gerechnet. In den USA folgt am Nachmittag ebenfalls noch ein Einkaufsmanagerindex für die Industrie.

Bei den Einzelwerten weiteten die Aktien der UniCredit in Mailand ihre Kursverluste aus dem Frühhandel aus und fielen zuletzt um mehr als sieben Prozent. Die italienische Großbank und Bank-Austria-Mutter muss sich einen neuen Chef suchen. Jean Pierre Mustier werde mit Ablauf seines Mandats im April 2021 die Tätigkeit des Vorstandsvorsitzenden beenden, teilte die italienische Bank am späten Montagabend mit. Sollte ein Nachfolger früher zur Verfügung stehen, werde Mustier bereits dann seinen Posten räumen.

An der Börse in Frankfurt stiegen die Bayer-Titel um 1,53 Prozent. Der deutsche Pharmakonzern hat mit dem Verkauf von Aktien des US-Tiermedizinspezialisten Elanco einen Milliardenbetrag eingenommen. Das Unternehmen platzierte 54,5 Millionen Papiere zu je 30,25 Dollar und erzielte damit einen Bruttoerlös von 1,65 Mrd. Dollar.

In Zürich legten unterdessen die Titel der Credit Suisse 0,44 Prozent zu und zeigten sich damit von einer drohenden Millionenstrafe in den USA unbeeindruckt. Ein noch offener Hypothekenstreit in den USA könnte der Schweizer Großbank eine Geldstrafe von bis zu 680 Mio. Dollar einbrocken. Der Fall zwischen der Bank und dem US-Unternehmen MBIA in New York datiert aus dem Jahr 2009.

Die Kursgewinne der Aktie standen jedoch im Einklang mit dem gesamteuropäischen Branchentrend. Angetrieben von einem zunehmenden Konjunkturoptimismus wurden Bankaktien europaweit nachgefragt. Im Euro-Stoxx-50 nahmen etwa die Titel von Banco Santander (plus 4,16 Prozent), Intesa Sanpaolo (plus 2,57 Prozent) und ING (plus 2,31 Prozent) Spitzenplätze ein.