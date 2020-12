Europas Leitbörsen zu Mittag weiter klar im Plus

Märkte nach gestrigen Verlusten auf Erholungskurs - Biontech-Chef zuversichtlich, dass Impfstoff auch gegen mutierte Variante wirkt

Die europäischen Leitbörsen hielten sich am Dienstag zu Mittag weiterhin klar in der Gewinnzone. Der Kursrutsch vom gestrigen Montag konnte damit allerdings noch nicht ganz wieder aufgeholt werden. Die Sorgen vom Vortag vor der mutierten Coronavirus-Variante in Großbritannien scheinen am Dienstag vermehrt dem Optimismus rund um den Start der Covid-Impfkampagne in Europa gewichen zu sein.

Gegen 12.20 Uhr stand der Euro-Stoxx-50 mit einem klaren Plus von 0,99 Prozent bei 3.482,99 Punkten. In Frankfurt gewann der DAX 1,04 Prozent auf 13.383,75 Einheiten. Auch der Londoner FTSE-100 erholte sich rasch von seinen Anfangsverlusten und tendierte zuletzt mit 0,19 Prozent im Plus bei 6.428,45 Einheiten.

Den schwachen Wochenstart hatten hauptsächlich Sorgen rund um die mutierte Corona-Version in Großbritannien ausgelöst. Vor allem im Süden verbreitet sich die laut britischen Wissenschaftlern bis zu 70 Prozent ansteckendere Variante rasant. Anleger fürchteten im Hinblick darauf härtere und noch länger andauernde Beschränkungen für die Wirtschaft.

Für Optimismus sorgten am Dienstag allerdings Aussagen des Chefs von Covid-Impfstoffherstellers Biontech, Ugur Sahin. Er sei zuversichtlich, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Impfstoff auch gegen die mutierte Variante des Virus wirke.

Unterdessen laufen EU-weit die Vorbereitung für die breit angelegte Impfkampagne. Am gestrigen Montag erhielt der Imfpstoff von Biontech und seines US-Partners Pfizer als erster eine bedingte Zulassung in der EU.

Neue Bewegung kam am Dienstag auch in die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien rund um einen Handelspakt nach der Brexit-Übergangsphase. Großbritannien hatte zuletzt Zugeständnisse in der strittigen Frage rund um Fischereirechte gemacht. Wie allerdings die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte EU-Offizielle berichtete, hat die EU den Vorschlag abgelehnt.

Datenseitig blieb die Lage in der Eurozone ruhig. Am Nachmittag folgen jenseits des Atlantiks aktuelle Konjunkturdaten aus den USA. Unter anderem werden Zahlen zum Verbrauchervertrauen, vom Immobilienmarkt und eine dritte Schätzung zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal erwartet.

Aus Branchensicht präsentierten sich weiterhin die europäischen Bankenwerte sehr fest. Im Euro-Stoxx-50 kletterten die Papiere der niederländischen ING um 2,2 Prozent nach oben. Auch die Aktien der französischen BNP Paribas gewannen 1,8 Prozent. Im Londoner "Footsie" stiegen die Titel der Lloyds Banking Group um 3,0 Prozent und jene der Barclays Bank um 2,8 Prozent.

Bei Papiere der Luftfahrtindustrie zeichnete sich ein gemischtes Bild. In London legten einerseits die Titel der Airline-Holding IAG nach den gestrigen herben Abschlägen am Dienstag um klare 4,4 Prozent zu.

Andererseits verloren im Eurozonen-Leitindex die Anteilsscheine von Airbus 0,6 Prozent. Der Flugzeugbauer bangt derzeit um milliardenschwere Bestellungen der strauchelnden Großkundin AirAsia-X aus Malaysia. Auch der britische Billigflieger Easyjet kündigte an, wegen der Coronakrise noch mehr bestellte Airbus-Jets erst Jahre später als geplant abzunehmen.