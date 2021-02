Europas Leitbörsen zu Mittag weiter klar im Plus

Märkte steuern auf dritten Gewinntag in Folge zu - Aussicht auf mögliche neue Regierung in Italien treibt Bankenwerte an

Die Leitbörsen in Europa hielten sich am Mittwoch zu Mittag weiter klar in der Gewinnzone. Damit setzen die Märkte die bisher starke Handelswoche fort und steuern auf den dritten Gewinntag in Folge zu.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.15 Uhr mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 3.618,25 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann ebenso klare 0,66 Prozent auf 13.926,58 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 legte um 0,32 Prozent auf 6.537,65 Zähler zu.

Die Verunsicherung der Vorwoche scheint somit verflogen. Vor allem der Kampf zwischen privaten Kleinanlegern die sich in Internetforen organisierten und professionellen Hedgefonds hatte zuletzt für heftige Kursturbulenzen gesorgt.

Auch Konjunkturdaten standen am Vormittag im Fokus. Der vom Institut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektor in der Eurozone fiel im Jänner um einen Punkt auf 45,4 Zähler. Der Rückgang fiel dabei allerdings weniger stark aus als von Experten erwartet (45,0 Punkte). Weiterhin bleibt der Servicesektor stark von der Corona-Pandemie und den Lockdowns belastet.

Zudem standen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone auf der Agenda. Zum Jahresstart sind die Preise erstmals seit fünf Monaten wieder gestiegen. Im Jänner steigen die Preise binnen Jahresfrist um 0,9 Prozent. Volkswirte hatten lediglich mit einer Inflationsrate von 0,5 Prozent gerechnet.

Deutliche Zugewinne verzeichnete auch die Mailänder Börse, der italienische Leitindex FTSE MIB legte um satte 2,92 Prozent auf 22.710,20 Einheiten zu. Die Anleger zeigen sich offenbar erfreut über die Aussicht auf eine mögliche neue Regierung in Rom.

Offenbar zählt der frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Posten des italienischen Regierungschefs. Laut Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners könnte Draghi die aktuellen wirtschaftlichen Probleme im Land schnell angehen. "Zeitaufwendige Wahlen wären damit vom Tisch", kommentierte er hierzu.

Angetrieben von der Aussicht auf einen Notenbanker an der Spitze der italienischen Regierung zogen am Mittwoch vor allem die Bankenwerte im Euro-Stoxx-50 deutlich an. Allen voran gewannen die Titel der italienischen Intesa Sanpaolo satte 6,2 Prozent. Außerhalb des Eurozonen-Leitindex waren ebenso die Aktien der UniCredit in Mailand mit plus 5,6 Prozent gefragt.

Mit plus 1,3 Prozent präsentierten sich die Titel der spanischen Großbank Santander. Der Konzern legte am Mittwoch Jahreszahlen vor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr fuhr man einen Verlust in der Höhe von 8,8 Milliarden Euro ein. Grund waren vor allem bereits bekannte Abschreibungen unter anderem in Großbritannien und den USA.

Auch der Telekommunikationssektor gehörte zu den größten Gewinnern am bisherigen Handelstag. In London kletterten etwa die Papiere von Vodafone um über 4 Prozent. Solide Geschäfte im wichtigsten Einzelmarkt Deutschland hatten dem britischen Konzern ein besseres Quartal beschert als erwartet.