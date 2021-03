Europas Leitbörsen zu Mittag weiter klar im Plus

Entspannung an Anleihemärkten sorgt für gute Stimmung - Industriestimmung in Deutschland deutlich aufgehellt - Luftfahrttitel europaweit gut gesucht

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag zu Mittag weiter klar in der Gewinnzone tendiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.35 Uhr mit Zugewinnen von 1,17 Prozent bei 3.678,91 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann 0,88 Prozent auf 13.908,13 Zähler. In London stieg der FTSE-100 um 1,37 Prozent auf 6.572,12 Einheiten.

Die zuletzt stark gestiegenen Renditen am Anleihenmarkt kehrten zum Wochenauftakt wieder etwas zurück. Die Beruhigung bei den Festverzinslichen sorgte dabei an den Aktienmärkten für gute Stimmung. Die Sorgen rund um eine anziehende Inflation und steigende Kapitalmarktzinsen hatten zuletzt deutlich auf die Kurse gedrückt.

"Der Zinsanstieg ist vorerst gestoppt", kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Außerdem stützen auch Aussagen von Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied der EZB. Sie signalisierte am Freitag weitere Unterstützung für die Wirtschaft sollte dies durch einen starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen notwendig werden.

Zuvor waren die Vorgaben von den Fernost-Börsen bereit sehr positiv ausgefallen. Das obwohl Konjunkturdaten eher mau ausfielen. In China ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie im Februar von 51,3 auf 50,6 Punkte und damit auf ein Neunmonatstief gefallen.

Auch aus einigen Ländern in Europa wurden Industriestimmungsdaten veröffentlicht. Der Industrie-Einkaufsmanagerindex kletterte in Deutschland um 3,6 auf 60,7 Punkte. Damit hält sich das Barometer weiterhin deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Auch die Industrie der gesamten Eurozone entwickelte sich im abgelaufenen Monat ähnlich gut. Am Nachmittag folgen kurz nach Börsenstart an der Wall Street noch Industriestimmungsdaten aus den USA.

Branchenseitig zeigten sich am Montag zu Mittag Aktien der Luftfahrtbranche gut gesucht. Im Euro-Stoxx-50 lagen die Papiere des Flugzeugherstellers Airbus mit plus 3,6 Prozent voran. In London gewannen die Titel der Airline-Holding IAG 5,8 Prozent und in Paris stiegen die Aktien von Air France KLM um 2,5 Prozent.

Für Danone-Papiere ging es an der Euronext in Paris um 2,0 Prozent hoch. Der Joghurthersteller will seinen Minderheitsanteil am chinesischen Partner Mengniu loswerden. Dazu wird der indirekte Anteil zunächst zu einer direkten Beteiligung in Höhe von 9,8 Prozent, bevor er in diesem Jahr verkauft werden soll, wie die Franzosen mitteilten. Die indirekte Beteiligung stehe derzeit mit einem Wert von 850 Millionen Euro in den Büchern.

In Zürich gewannen die Titel von Logitech leichte 0,2 Prozent. Der Hersteller von Computerzubehör hat seine Jahresprognose erneut angehoben. Der Konzern rechnet nun für das Gesamtjahr 2021 mit einem Umsatzzuwachs von satten 63 Prozent.