Europas Leitbörsen zu Mittag weiter mit leichten Abschlägen

Euphorie rund um Covid-Impfstoff merklich gebremst - US-Konjunkturdaten im Blick - Banco Santander übernimmt Kerngeschäft der insolventen Wirecard

Die Leitbörsen in Europa lagen am Dienstag zu Mittag weiterhin leicht im Minus. Gegen 12.00 Uhr stand der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 mit Verlusten von 0,32 Prozent bei 3.455,25 Punkten. In Frankfurt lag der DAX ebenso mit 0,20 Prozent knapp in der Verlustzone bei 13.112,54 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 verlor 0,71 Prozent auf 6.375,57 Zähler.

Nach dem positiven Wochenstart infolge neuerlicher Erfolgsmeldungen rund um einen Covid-19-Impfstoff treten die Anleger am Dienstag vorerst etwas auf die Bremse. Einerseits waren die Vorgaben aus den USA und aus Fernost gemischt ausgefallen. Während der Dow Jones an der Wall Street ein neues Rekordhoch erklomm, schlossen die asiatischen Leitbörsen mit gemischten Vorzeichen.

Andererseits dürfte auch die Euphorie rund um die Aussicht auf einen baldigen Coronavirus-Impfstoff merklich nachgelassen haben. "Die Aktienmärkte bleiben gefangen im Spannungsfeld zwischen Impfstoff-Hoffnung und Covid-19 Lockdown", schrieb hierzu Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Experten zufolge dürfte es noch einige Zeit dauern, bis ein wirksamer Impfstoff am Markt und auch einer breiten Masse der Bevölkerung zugänglich ist.

Neben der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie stehen am Dienstag vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Fokus der Anleger. Noch vor dem Handelsstart an der New Yorker Wall Street werden die Einzelhandelsumsätze sowie Zahlen zur Industrieproduktion für den Monat Oktober erwartet. Im Mittel werden am Markt jeweils leichte Zuwächse erwartet. Für die Experten der Helaba erscheinen die Konsensschätzungen "etwas ambitioniert", sie werden daher kaum zu überbieten sein.

Die zuletzt stark gestiegenen Papiere des europäischen Flugzeugherstellers Airbus legten am Dienstag vorerst den Rückwärtsgang ein. Mit Abschlägen von 1,8 Prozent lagen die Airbus-Aktien zu Mittag am unteren Ende der Euro-Stoxx-50-Kurstafel.

Auch die Titel der spanischen Großbank Banco Santander lagen mit Verlusten von über 2 Prozent wenig in der Gunst der Anleger. Wie am Dienstag bekannt wurde, kauft die Banco Santander das Kerngeschäft des deutschen Skandalkonzerns Wirecard (plus 4,2 Prozent) auf. Die Spanier übernehmen Technologie und Geschäftsbetrieb, die rund 500 noch verbliebenen Mitarbeiter des insolventen Zahlungsabwicklers können ebenfalls wechseln.

An der Börse in London konnten die Titel des britischen Billigfliegers Easyjet die deutlichen Anfangsverluste etwas eindämmen. Zuletzt lagen die Easyjet-Papiere noch mit 1,8 Prozent im Minus. Die Coronapandemie hat dem Konzern den ersten Jahresverlust in seiner Geschichte eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Minus von fast 1,1 Milliarden britischen Pfund (1,2 Mrd. Euro), nach einem Gewinn von 349 Millionen Pfund im Vorjahr.