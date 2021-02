Europas Leitbörsen zu Mittag weiterhin freundlich

Zahlreiche Unternehmensergebnisse sorgen für Bewegung

Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zu Mittag weiterhin freundlich tendiert. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,34 Prozent auf 3.621,93 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.15 Uhr mit 13.994,00 Punkten und plus 0,43 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 0,12 Prozent und steht nun bei 6.515,48 Stellen.

Trotz mehrheitlich negativer Übersee-Vorgaben konnten die europäischen Indizes etwas zulegen. Für Bewegung an den Märkten sorgten bis dato vor allem aktuelle Unternehmensergebnisse.

Unilever-Papiere sanken um gut vier Prozent. Analyst Bruno Monteyne von der Investmentbank Bernstein sprach mit Blick auf die 2020 erzielte Marge von einer massiven Enttäuschung. Insgesamt seien die Resultate wenig überzeugend. Er sieht die Papiere mit seiner "Underperform"-Einstufung ohnehin skeptisch.

Die Aktien von ABB litten unter einem etwas mauen Ausblick, wie Berenberg-Experte Philip Buller konstatierte. Die Titel büßten knapp drei Prozent ein. Roche stiegen in Zürich hingegen um 1,4 Prozent. Der Pharmakonzern hat voriges Jahr in seiner Diagnostiksparte vom florierenden Geschäft mit Covid-19-Tests profitiert.

Stark gefragt waren neben Bayer nach einer wichtigen Einigung im Glyphosat-Verfahren auch Adyen mit plus 3,8 Prozent. Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs wies die Anleger auf positive Signale von eBay hin. Sie sprächen für eine Beschleunigung in der Verschiebung der Zahlungsabwicklungen an Adyen, so der Experte. Aktien von Bayer zogen um 4,7 Prozent an.

Nach fünf Verlustjahren in Folge hat die Deutsche Bank ausgerechnet im Jahr der Corona-Krise die Trendwende geschafft. Der vom Vorstand angestrebte Vorsteuergewinn fiel 2020 mit etwas über einer Milliarde Euro noch besser aus als erwartet, und sogar unter dem Strich standen schwarze Zahlen. Dennoch rutschten die Aktien knapp ein Prozent ins Minus.

Eine leicht erhöhte Prognose für das laufende Geschäftsjahr sorgte bei Infineon für einen Kursanstieg um 0,4 Prozent. Der Chiphersteller passte nach einem guten Geschäftsjahresauftakt die Zielspannen für den Umsatz und die Segmentergebnis-Marge nach oben an.

Nokia notierten ein Prozent schwächer. Dem Netzwerkausrüster macht eine abflauende Nachfrage zu schaffen. Für das neue Jahr rechnet Chef Pekka Lundmark mit einem bestenfalls nur stabilen Erlös, weil vor allem in Nordamerika die Nachfrage nach einer Aufrüstung der Mobilfunknetze auf den schnelleren 5G-Datenfunk nachlassen dürfte.

Trotz vielfacher Corona-Beschränkungen hat der britische Telekommunikationskonzern BT Group das vergangene Quartal unerwartet gut hinter sich gebracht. In dem bis Ende Dezember gelaufenen dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zum Vorjahr um fünf Prozent auf 1,88 Milliarden britische Pfund zurück. BT-Aktien zeigten sich 0,5 Prozent im Minus.