Europas Leitbörsen zu Mittag weiterhin in Verlustzone

Volkswagen drehen nach Zahlen allerdings ins Plus - Banken weiterhin sehr schwach

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitag zu Mittag weiterhin klar in der Verlustzone tendiert, nachdem am Vormittag negative Vorgaben aus Übersee und überwiegend negativ ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone belastet hatten. Überdies bleibt die Corona-Situation weiterhin angespannt, weswegen viele Anleger größere Engagements scheuten.

Der Sammelindex Euro-Stoxx-50 fiel bis zwölf Uhr um 1,07 Prozent auf 3.579,64 Zähler. Beim deutschen DAX ging es um 0,80 Prozent auf 13.795,00 Zähler hinab. Der FTSE-100 in London verlor 0,74 Prozent auf 6.665,74 Einheiten.

Die Wirtschaft in der Eurozone ist einer Umfrage zufolge zu Jahresbeginn trotz einer robusten Industrie erneut geschrumpft. Der Einkaufsmanagerindex - der Industrie und Dienstleister zusammenfasst - fiel im Jänner um 1,6 auf 47,5 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte. Das Barometer entfernte sich damit weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Mit Blick auf die Branchentafel tendierten weiterhin alle Euro-Stoxx-Sektorindizes mit Verlusten, allerdings reduzierten sich die Abgaben bei den Autotiteln, nachdem Volkswagen Zahlen vorgelegt hatte. Die VW-Vorzüge selbst drehten infolge der Neuigkeiten ins Plus und gewannen zuletzt 0,68 Prozent. Dahinter reihten sich Daimler mit plus 0,49 Prozent ein.

Tief im Minus zeigten sich weiterhin Bankentitel. Im Euro-Stoxx-50 notierten die Anteile an der BNP Paribas mit den größten Kursabgaben (minus 2,94 Prozent). Banco Santander verloren in einem dicht zusammengedrängten Verliererfeld 2,77 Prozent.

Stark nachgefragt waren unter den Einzelwerten wiederum die Titel der Siemens, die um mehr als fünf Prozent hinzugewannen. Der deutsche Technologiekonzern hatte mit einem starken Jahresauftakt positiv überrascht. Das Unternehmen verdiente im ersten Quartal bis Ende Dezember nach vorläufigen Zahlen operativ mehr als gedacht.

Airbus verloren indes 0,19 Prozent. Der europäische Flugzeugbauer fährt seine Flugzeugproduktion langsamer hoch als bisher gedacht.

In Paris dämmten Remy Cointreau indes ihre Frühhandelsverluste nach der Veröffentlichung eigentlich positiver Umsatzzahlen auf minus 0,19 Prozent ein. Wegen der steigenden Nachfrage nach Premium-Cognac stiegen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im abgelaufenen Quartal um ein Viertel.