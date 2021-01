Europas Leitbörsen zu Mittag weiterhin klar fester

Märkte starten positiv ins neue Börsenjahr - Industrie-Einkaufsmanagerindizes im Dezember aufgehellt - Airbus-Papiere an Euro-Stoxx-Spitze

Die europäischen Leitbörsen beginnen das neue Börsenjahr äußerst positiv. Am Montag lagen die wichtigsten Märkte in Europa auch zu Mittag weiterhin klar in der Gewinnzone. Marktteilnehmer verwiesen auf die Impfstoff-Hoffnungen der Investoren. Zudem hat sich die Industriestimmung in der Eurozone im Dezember aufgehellt.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.30 Uhr mit einem Plus von 1,40 Prozent bei 3.602,47 Punkten. In Frankfurt ging es für den DAX um 1,26 Prozent auf 13.892,28 Einheiten nach oben. Der Londoner FTSE-100 zeigte sich sehr fest mit plus 2,72 Prozent bei 6.636,02 Punkten. Der Pariser CAC-40 gewann ebenso deutliche 1,67 Prozent auf 5.644,09 Zähler.

Auch im neuen Börsenjahr bleibt das Coronavirus das vorherrschende Thema an den Märkten. Jedoch setzen die Anleger zunehmend auf die mittlerweile auch in Europa begonnene Impfkampagne gegen Covid-19.

So übersprang der deutsche Leitindex DAX im Laufe des bisherigen Handelstages bereits sein Rekordhoch - zuletzt tendierte er jedoch wiederum knapp darunter. Das obwohl sich in der größten Volkswirtschaft der Eurozone eine Verlängerung des derzeit geltenden Lockdowns abzeichnet. Laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets tut dies dem Aufwärtstrend allerdings derzeit nichts zur Sache. Die Anleger setzen angesichts der weltweiten Impfkampagne auf Nachholeffekte in der Wirtschaft im Sommer.

Auch aktuelle Konjunkturdaten aus einigen Teilen Europas geben Anlass zur Zuversicht. In der Eurozone hat sich die Industriestimmung im Schlussmonat des vergangenen Jahres aufgehellt. So stieg der IHS-Markit-Einkaufsmanagerindex gegenüber dem November um 1,4 Punkte auf 55,2 Zähler. Allerdings war in einer ersten Schätzung für Dezember noch ein etwas höherer Indexwert von 55,5 Punkten ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Ebenso hat sich die Stimmung unter britischen Industrieunternehmen verbessert. Dort stieg der entsprechende Einkaufsmanagerindex im Dezember gegenüber dem Vormonat um 1,9 Punkte auf 57,5 Zähler.

Weiterhin sehr fest zeigte sich im Euro-Stoxx-50 der Bausektor. Aber auch die Telekom-Branche und die europäischen Versorgerwerte lagen deutlich in der Gunst der Anleger. Zu den größten Gewinnern im Eurozonen-Leitindex zählten zu Mittag etwa die Aktien des irischen Baustoffkonzerns CRH mit plus 3,7 Prozent. Auch die Titel des französischen Energieversorger Engie legten um satte 4,1 Prozent zu.

An der Euro-Stoxx-Spitze lagen jedoch mit Kursaufschlägen von 4,4 Prozent die Anteilsscheine des Flugzeugbauers Airbus. Am gestrigen Sonntag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise berichtet, dass der Konzern bis zum 29. Dezember des Vorjahres knapp 550 Flieger ausgeliefert und damit sein internes Auslieferungsziel erreicht hat.

Im Londoner "Footsie" sprangen unterdessen die Papiere des Sportwetten- und Glücksspielkonzerns Entain um satte 26,9 Prozent auf 1.438,5 Pence nach oben. Zuvor hatte der US-Kasinobetreiber MGM Resorts ein erneutes Übernahmeoffert für Entain abgegeben. MGM bietet nun rund 8,1 Milliarden Pfund oder 1.383 Pence je Aktie.