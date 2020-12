Europas Leitbörsen zu Mittag weiterhin tief im Minus

Corona-Mutation in Großbritannien zieht Märkte in die Verlustzone - Brexit-Verhandlungen an seidenem Faden - Automobil-, Banken- und Ölwerte stark belastet

Die Leitbörsen in Europa tendierten am Montag zu Mittag weiterhin tief in der Verlustzone. Meldungen vom Wochenende rund um eine in Großbritannien aufgetauchte Mutation des Coronavirus befeuert unter Anlegern offenbar Sorgen vor noch härteren und länger andauernden Beschränkungen für die Wirtschaft. Auch von den Verhandlungen rund um einen Handelspakt nach dem Brexit gibt es keine positive Signale.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.20 Uhr mit einem satten Minus von 3,20 Prozent bei 3.432,34 Punkten. Der Frankfurter DAX rutschte ebenso deutlich um 3,24 Prozent auf 13.188,42 Einheiten ab. In London gab der FTSE-100 um 2,74 Prozent auf 6.350,05 Zähler nach und der Pariser CAC-40 tendierte mit herben Abschlägen von 3,11 Prozent bei 5.355,97 Punkten.

Die neue Version des SARS-CoV-2-Virus soll britischen Wissenschaftlern zufolge bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Variante. Vor allem im Südosten des Landes breitet sich die mutierte Version sehr rasch aus. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sprach hierzu am Sonntag bereits von "enormen Herausforderungen" die auf das Land zukämen.

Unterdessen schotten sich immer mehr Länder gegenüber dem Vereinigten Königreich ab, um ein Einschleppen der mutierten Virusversion in andere Teile Europas zu verhindern. Mehrere europäische Länder verhängten bereits Landeverbote für aus Großbritannien ankommende Flugzeuge. Auch in mehreren Regionen Großbritanniens wurden die Beschränkungen deutlich verschärft.

Die weiterhin schleppenden Verhandlungen rund um einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien drücken ebenfalls die Stimmung. Eine Einigung ist weiterhin nicht in Sicht. Sollte die EU ihre Position vor allem bei den umstrittenen Fischereirechten nicht "wesentlich" ändern, werden die Gespräche scheitern, berichteten britische Medien unter Berufung auf Londoner Regierungskreise. Obwohl eine Einigung immer unwahrscheinlicher wird, sollen die Verhandlungen am Montag fortgesetzt werden.

Selbst die nach monatelangem Ringen erzielte Einigung rund um ein weitere Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Covid-Krise in den USA konnte die Stimmung zum Wochenauftakt nicht heben. Wie am Sonntagabend (Ortszeit) bekannt wurde, konnten sich Republikaner und Demokraten im US-Senat auf ein rund 900 Milliarden Dollar schweres Paket einigen. Laut Marktteilnehmern, brachte die Meldung allerdings kaum neues. Eine Einigung war bereits seit längerem eingepreist.

Im europäischen Branchenvergleich kamen vor allem Öl-, Banken-, Auto- und Reisetitel unter die Räder. Die Aktien der Öl- und Gasunternehmen wurden von den rückläufigen Ölpreisen, die unter den wieder gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten litten, mit nach unten gezogen. Im Euro-Stoxx-50 rutschten die Papiere von Eni um fast 5,7 Prozent ab.

Auch Wohl und Wehe der Autoindustrie hängen stark von der Konjunktur ab, während die Anteilsscheine von Fluggesellschaften, Reiseveranstaltern und Hotelketten besonders heftig von Reiseeinschränkungen betroffen sind. Im Eurozonen-Leitindex erwischte es die Papiere des Flugzeugbauers Airbus mit minus 6,0 Prozent heftig. Im Londoner FTSE-100 rutschten die Anteilsscheine der Airline-Holding IAG um satte 11,1 Prozent ab.

Unterdessen büßten im "Footsie" auch die Aktien des Ölmultis Shell überdurchschnittliche 7 Prozent ein. Shell geht für das Schlussquartal wegen Wertminderungen, Restrukturierung von Vermögenswerten und belastenden Verträgen von milliardenschweren Belastungen aus. Dass der Konzern einen Teil eines Flüssigerdgas-Exportprojekts in Australien für 2,5 Milliarden US-Dollar veräußern will, fand am Markt kaum Beachtung.