Europas Leitbörsen zu Mittag weiterhin wenig verändert

Finanztitel nach Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger

Die europäischen Börsen haben am Mittwoch zu Mittag weiterhin kaum verändert tendiert. Klare makroökonomische Impulsgeber blieben aus. Indes setzte die laufende Berichtssaison Akzente am Markt.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 stieg gegen zwölf Uhr um moderate 0,08 Prozent auf 3.664,11 Punkte. Der FTSE-100 in London gewann 0,23 Prozent auf 6.546,79 Stellen. Der Pariser CAC-40 notierte um 0,04 Prozent tiefer bei 5.689,20 Einheiten. Der DAX verlor 0,05 Prozent auf 14.004,50 Zähler.

Wichtige Impulsgeber wurden bis zu Mittag nicht veröffentlicht. Vielmehr rückten Zahlenvorlagen in den Fokus und setzten insbesondere in der Finanzbranche Akzente. So stiegen etwa die Titel der Societe Generale um 3,57 Prozent, nachdem die französische Bank zwar erstmals Jahresnettoverluste seit 1988 ausgewiesen hatte, allerdings weiterhin zur Ausschüttung einer Dividende stand. Die im Euro-Stoxx-50 vertretenen Wertpapiere der BNP Paribas legten im Sog dieser Meldung um 1,78 Prozent zu.

Die deutlichsten Kursaufschläge verbuchten allerdings im Eurozonen-Sammelindex die niederländischen Titel des Finanzdienstleisters Adyen. Sie verteuerten sich um 9,28 Prozent. Im zweiten Halbjahr wickelte das Unternehmen Zahlungen im Umfang von fast 175 Milliarden Euro ab und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr stand damit ein Zuwachs von 27 Prozent auf knapp 304 Milliarden Euro zu Buche.

Entgegen dem Trend gaben ABN Amro in Amsterdam um 2,88 Prozent nach. Das Finanzinstitut strich nach Vorlage eines Jahresverlustes seine Dividende.

Auch Monte dei Paschi legten Zahlen vor. Die italienische Krisenbank hat ihre Verluste im vergangenen Jahr deutlich ausgeweitet. Sie betragen 1,69 Milliarden Euro. Die Aktie verlor 1,16 Prozent.

Daneben standen auch Titel aus der Bergbaubranche im Fokus und tendierten deutlich höher. In London, wo die meisten Aktien aus der Branche hauptnotiert sind, stiegen Glencore um 3,27 Prozent. Anglo American reihten sich dahinter mit plus 2,90 Prozent ein.

Schwächer zeigten sich dagegen Aktien aus Öl- und Gasbranche trotz steigender Ölpreise. Auch Nahrungsmittel-Titel waren wenig gesucht, nachdem heute auch Heineken seine Bücher geöffnet hatte und die Aktie daraufhin um mehr als zwei Prozent nachgab.