Europas Leitbörsen zum Wochenauftakt mit Zugewinnen

Weitere Erfolgsmeldung bei möglichem Covid-Impfstoff - Banken-, Öl- und Luftfahrttitel im Euro-Stoxx-50 gut gesucht

Die europäischen Leitbörsen schlossen am Montag mit Zugewinnen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handel mit einem Plus von 0,99 Prozent bei 3.466,21 Punkten. In Frankfurt schloss der DAX mit plus 0,47 Prozent bei 13.138,61 Zähler. Der FTSE-100 in London gewann am Montag 1,66 Prozent auf 6.421,29 Einheiten.

Zunächst hatten gute Vorgaben aus Fernost für einen freundlichen Handelsstart gesorgt. Einerseits goutierten die Anleger dort positive Konjunkturdaten aus China und Japan. Zudem hob der Abschluss des weltweit größten Freihandelsabkommens zwischen 15 asiatisch-pazifischen Staaten die Stimmung deutlich.

Im weiteren Handelsverlauf trieben dann neuerlich positive Nachrichten zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff die Märkte stark an. Bis zu Handelsschluss dämmten sich die Zugewinne zwar wieder etwas ein, trotzdem beginnen die Börsen die neue Handelswoche in der Gewinnzone.

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche positive Nachrichten rund um einen Impfstoff-Kandidaten des deutschen Konzerns BioNTech gab, folgte nun ein weiterer Konzern. Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Moderna erwarte, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können.

Enttäuschende Zahlen aus der US-Industrie wirkten sich nicht auf die Märkte aus. Im Oktober fiel der Empire-State-Index, ein wichtiger Stimmungsindikator unter New Yorker Industrieunternehmen von 10,5 auf 6,3 Punkte. Zuvor hatten Experten eigentlich mit einem Zuwachs auf 13,5 Zähler gerechnet. An der Wall Street ging es unterdessen klar nach oben, der Dow Jones gewann zuletzt rund 1,5 Prozent.

Größte Gewinner im Euro-Stoxx-50 waren erneut Banken- und Ölwerte. Daneben lagen auch die Papiere der Luftfahrtbranche in der Gunst der Anleger. Dies sind generell Branchen die als konjunktursensibel gelten. Von einem möglichen Corona-Impfstoff würden sie besonders profitieren, hat die Krise diese Branchen doch deutlich getroffen.

An der Indexspitze gewannen die Aktien des französischen Luftfahrtzulieferers Safran fast 6 Prozent. Daneben stiegen die Titel von Airbus um 5,2 Prozent. Aktien des französischen Ölkonzerns Total schlossen mit 4,9 Prozent im Plus und wurden von dem satten Zugewinnen bei den Ölpreise angetrieben, ebenso wie Eni mit plus 4,0 Prozent.

Außerhalb des Eurozonen-Leitindex bauten die Papiere der spanischen BBVA ein sattes Kursplus von über 15 Prozent. Wie am Montag bekannt wurde, verkauft das spanische Geldhaus für 11,6 Milliarden Dollar sein Geschäft in den USA an den US-Finanzkonzern PNC Financial Services.

Im Pariser CAC-40 waren die Titel des Betreibers von Einkaufszentren Unibail-Rodamco-Westfield mit einem satten Kursplus von 17,6 Prozent unangefochtener Spitzenreiter. Nur einige Tage nach der abgesagten Kapitalerhöhung traten nun der Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter zurück. Einem Medienbericht zufolge könnten bald auch der Vorstandschef und der Finanzchef ihre Plätze räumen.