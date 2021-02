Europas Leitbörsen zur Eröffnung behauptet erwartet

Mehrheitlich negative Asien-Vorgaben - Berichtssaison sollte für Bewegung sorgen

Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften es am Donnerstag etwas ruhiger angehen lassen. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex liegt knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel mit 13.938 Punkten wenige Punkte über dem Schlusskurs des Vortages. Auch der Eurozone-Leitindex Euro-Stoxx-50 dürfte stabil in den Handel gehen.

Während die US-Börsen am Vorabend keine klare Richtung fanden, tendierten die Märkte in Asien heute Früh mehrheitlich schwächer. Impulse könnten vor allem von der in den USA und Europa auf Hochtouren laufenden Berichtssaison kommen.

Der vorbörsliche Handel auf Tradegate bot bereits einiges an Bewegung: Bayer-Aktien stiegen um rund sechs Prozent. Die Leverkusener einigten sich bei einem entscheidenden Teil ihres milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs mit Klägern in den USA nach langem Hickhack auf einen Kompromiss. Der zuständige Richter muss dem aber noch zustimmen.

Die Deutsche Bank erzielte 2020 erstmals seit sechs Jahren wieder einen Nettogewinn. Zudem sprach das Geldhaus von einem dynamischen Handelsgeschäft im neuen Jahr. Der Aktienkurs legte vorbörslich um zwei Prozent zu. Der Kurs der Tochter DWS stieg um gut zwei Prozent, die Fondsgesellschaft sammelte 2020 mehr Mittel von Investoren ein als erwartet.

Aktien von Infineon rückten vorbörslich um ein halbes Prozent vor. Der Chip-Produzent äußerte sich am Morgen etwas optimistischer zum laufenden Jahr als bisher. Bei Siemens könnten Anleger dagegen Kursgewinne mitnehmen nach dem Rekordhoch der Aktien am Vortag. Siemens fielen auf Tradegate um etwa drei Prozent.

Aufgrund der Tatsache, dass heute nur wenig marktbewegende Datenveröffentlichungen anstehen, werden die Marktteilnehmer vermehrt auf Zentralbank-Nachrichten achten, kommentierten die Helaba-Analysten. Den Auftakt gibt die EZB mit dem Wirtschaftsbericht. Dieser sollte die zurückhaltende Einschätzung der EZB, die beim letzten Ratstreffen zu vernehmen war, bestätigen.