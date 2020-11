Europas Leitbörsen zur Eröffnung einheitlich höher

Gute Übersee-Vorgaben und positive USA-Nachrichten sorgen für Auftrieb

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Dienstagvormittag einheitlich mit Kursgewinnen gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.40 Uhr mit plus 0,89 Prozent bei 3.494,02 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,65 Prozent auf 13.212,17 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,65 Prozent auf 6.375,29 Punkte.

Nach guten Vorgaben der Übersee-Märkte starteten auch die europäischen Aktienmärkten freundlich in die Sitzung. Für Freude bei den Anlegern sorgt zudem die Nachricht, dass Noch-US-Präsident Donald Trump seine Blockadehaltung mittlerweile aufgeweicht hat, so dass nach einer wochenlangen Hängepartie in den USA der Übergang zum gewählten Präsidenten Joe Biden beginnen kann. Trump teilte am Montagabend mit, er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren.

Positive Impulse liefern zudem Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll. "Damit dürfte die Zusammenarbeit zwischen der US-Notenbank Fed und dem Finanzministerium kooperativ und geräuschlos verlaufen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Dass sich Yellen bereits für mehr fiskalpolitische Krisenhilfen ausgesprochen hat, kommt auf dem Parkett gut an."

Datenseitige Impulse könnte am Vormittag der deutsche Ifo-Geschäftsklima-Index liefern. In den USA steht am Nachmittag das vom Forschungsinstitut Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im November am Programm.

Unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 zogen Airbus weiter an und lagen im Frühhandel um 4,5 Prozent höher. Auch Energiewerte zeigten sich gut nachgefragt. So notierten Total um gut drei Prozent fester und Enel konnten 2,4 Prozent an Wert gewinnen.

Trotz der Ankündigung einer hohen Abschreibung stiegen die Aktien der Credit Suisse im frühen Handel um knapp ein Prozent. Weil es bei der Investmentfirma York Capital Management, an welcher die Bank beteiligt ist, zu großen Veränderungen kommt, muss die Credit Suisse eine Wertberichtigung von voraussichtlich rund 450 Millionen US-Dollar vornehmen. Die harte Kernkapitalquote (CET1) reduziert sich damit um voraussichtlich rund 7 Basispunkte.

Erste Informationen rund um die Investorentag von Novartis trieben die Aktien des schweizerischen Pharmakonzerns um 1,5 Prozent nach oben. Bei Experten kommen die Vorabinformationen zum Investorentag gut an. Das gilt insbesondere für das erhöhte Sparziel sowie für das 2,5 Milliarden Dollar schwere neue Aktienrückkaufprogramm.