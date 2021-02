Europas Leitbörsen zur Eröffnung etwas schwächer

Sehr schwache Übersee-Vorgaben - Steigende Renditen am US-Anleihemarkt belasten

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Freitagvormittag einheitlich mit etwas schwächerer Tendenz gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.40 Uhr mit minus 0,58 Prozent bei 3.663,90 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,53 Prozent auf 13.805,28 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,43 Prozent auf 6.623,09 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen auf die sehr schwachen Vorgaben der Märkte in Asien und den USA. Steigende Renditen am US-Anleihemarkt dürften auch den Anlegern an den europäischen Aktienmärkten Sorgen bereiten, hieß es weiter. "Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem die höheren Zinsen sowohl den Finanzplanern der Unternehmen als auch den Finanzministern der Staaten Sorgenfalten auf die Stirn treiben", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK sagte darüber hinaus: Auch wenn Notenbanken argumentierten, dass höhere Zinsen die sich aufhellenden Wirtschaftsaussichten widerspiegelten, seien Aktien zum Teil sehr hoch bewertet. Daher nutzten Aktien-Anleger die Lage, um Kasse zu machen und das Geld nun in andere Anlagen zu investieren.

Aktien von Amadeus IT stiegen im frühen Geschäft um gut ein Prozent. Der heftige Einbruch des Flugverkehrs in der Coronakrise hat dem Buchungssystemanbieter im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 505 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,1 Milliarden ein Jahr zuvor.

Umsatzeinbußen infolge der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben dem Schweizer Zementkonzern LafargeHolcim im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang eingebrockt. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sank 2020 um 24,5 Prozent auf 1,7 Milliarden Franken. Die Aktionäre sollen dennoch eine Dividende von 2 Franken je Aktie erhalten und damit gleich viel wie im Jahr davor. Lafarge-Titel zeigten sich am Vormittag 1,1 Prozent schwächer.

BASF entfernten sich nach einem laut Händlern und Analysten enttäuschenden Gewinnausblick weiter von ihrem tags zuvor erreichten Hoch seit Ende 2019 und sanken im frühen Handel um 2,4 Prozent. Konservative Prognosen des Chemiekonzerns seien nicht ungewöhnliches, bemerkte ein Händler. Aber der Gewinnausblick auf 2021 liege nun erheblich unter den Marktschätzungen.

Die Aktien der Deutschen Telekom büßten nach Zahlenvorlage gut ein Prozent ein. Die Analysten von JPMorgan und Jefferies lobten vor allem die "sehr starken Leistungskennzahlen" für den deutschen Markt.