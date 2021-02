Europas Leitbörsen zur Eröffnung freundlich erwartet

Kampf zwischen Hedgefonds und organisierten Privatanlegern flaut ab - Siemens hebt nach guten Quartalszahlen Jahresziele am

Die Käufe an den europäischen Leitbörsen dürften sich auch zur Wochenmitte fortsetzen. Der Future auf den Euro-Stoxx-50 deutete rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn auf ein Plus von 0,67 Prozent auf 3.605 Punkte. Für den Frankfurter DAX zeichnet sich am Mittwochmorgen ebenso ein dritter Handelstag mit Gewinnen ab. Der X-DAX signalisierte ein Plus von 0,60 Prozent auf 13.908 Zähler.

Ein Belastungsfaktor der Vorwoche, das Gezerre zwischen professionellen Hedgefonds und in sozialen Netzwerken organisierten Privatanlegern, wird von Börsianern immer weniger als Bedrohung für die Märkte als solche wahrgenommen. Der spekulative Grabenkrieg hatte Hedgefonds in Schieflage gebracht und für enorme Kursausschläge einzelner Aktien gesorgt.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen Siemens-Aktien um gut ein Prozent. Der Technologiekonzern hat nach einem guten ersten Quartal die Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Hauptversammlung am Vormittag ist die letzte des langjährigen Konzernchefs Joe Kaeser.

Aktien von Freenet legten vorbörslich um fast neun Prozent zu. Der Telekomanbieter will Freenet-Aktien für bis zu 135 Millionen Euro zurückkaufen und eine deutlich höhere Dividende zahlen.