Europas Leitbörsen zur Eröffnung freundlich

US-Stichwahlen und deutsche Konjunkturdaten liefern Unterstützung

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Donnerstagvormittag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit plus 0,33 Prozent bei 3.622,96 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,22 Prozent auf 13.922,43 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,19 Prozent auf 6.855,02 Punkte.

Sowohl die Zulassung des Moderna-Impfstoffes in der Europäischen Union als auch die Aussicht auf einen Sieg der Demokraten bei den Stichwahlen um Senatsposten im US-Bundesstaat Georgia wirken unverändert als Kursteiber für Aktien weltweit hieß es von Marktbeobachtern. Auf die Ereignisse im US-Kapitol am Vorabend, bei dem Anhänger des aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt hatten, reagierten die Finanzmärkte kaum hieß es von einem Marktbeobachter.

Auftrieb gab vor allem die Ankündigung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden zusätzlicher Staatsausgaben, hieß es weiter. Biden hat nun wohl mit weniger politischem Widerstand zu rechnen, denn nach derzeitigem Stand haben die Demokraten nun auch die Kontrolle über den US-Senat gewonnen und damit über den kompletten Kongress.

Zudem haben sich die Auftragsbücher der deutschen Industrie im November überraschend den siebenten Monat in Folge gefüllt. Das Neugeschäft wuchs um 2,3 Prozent zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium mitteilte. Ökonomen hatten dagegen mit einem Rückgang von 1,2 Prozent gerechnet.

Die Aktien von Bayer rückten nach einem Bericht über eine Allianz im Impfstoff-Bereich in den Blick der Anleger. Das Tübinger Unternehmen Curevac und der Pharma- und Agrarchemiekonzern wollen laut einem Medienbericht bei Weiterentwicklung, Produktion und Vertrieb eines Corona-Impfstoffes zusammenarbeiten, berichtete das Nachrichtenportal "ThePioneer". Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur in Regierungskreisen bestätigt. Bayer-Aktien legten im Frühhandel um 2,4 Prozent höher. Titel von Curevac zeigten sich rund sieben Prozent fester.

Delivery Hero besorgte sich per Barkapitalerhöhung frisches Geld. Der Bruttoerlös lag laut dem Essenslieferanten bei rund 1,2 Milliarden Euro. Insgesamt wurden knapp 9,5 Millionen neue Stammaktien an institutionelle Investoren verkauft. Der Preis von 132 Euro je Aktie lag damit etwas mehr als 6 Euro unter dem Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft, was den Anlegern nicht sonderlich schmeckt. Der Aktienkurs von Delivery Hero gab 0,8 Prozent nach.

Die Aktien von Saint Gobain kletterten um 7,5 Prozent nach oben auf 43,0 Euro. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel von 39 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Angaben des Baustoffkonzerns zur Gewinnentwicklung stellten sich die Aussichten besser als bisher erwartet dar, hieß es von Analystenseite.

Der Zementriese LafargeHolcim (Aktie plus 1,2 Prozent) übernimmt den Dachsystem-Hersteller Firestone Building Products. Der Schweizer Konzern lege für die im Besitz der japanischen Bridgestone stehende Gesellschaft 3,4 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie LafargeHolcim mitteilte.