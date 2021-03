Europas Leitbörsen zur Eröffnung großteils im Minus

Euro-Stoxx-50 lässt um 0,3 Prozent nach - FTSE-100 kann leichtes Plus verbuchen

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 verlor gegen 10.00 Uhr 0,30 Prozent auf 3.695,40 Punkte. In Frankfurt ging es für den DAX um 0,15 Prozent nach unten bei 13.991,18 Einheiten. Der FTSE-100 in London hingegen konnte sich etwas erholen und kommt mit plus 0,02 Prozent auf 6.589,59 Zähler.

Im Jänner hat der deutsche Einzelhandel gegenüber dem Vormonat preisbereinigt 4,5 Prozent weniger Umsatz gemacht. Analysten waren davor teilweise von einem leichten Anstieg ausgegangen.

Ebenfalls in Deutschland ist die Arbeitslosenzahl im Februar um 4.000 gegenüber dem Vormonat angestiegen und kommt auf 2.904.000 Arbeitslose.

Datenseitig würde heute aber vor allem die Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone im Fokus stehen, meinen die Analysten der Helaba. Die Experten gehen aber nicht davon aus, dass die EZB unter Druck gerät, ihren geldpolitischen Kurs zu ändern, da die Zielmarke von 2 Prozent Inflation noch nicht erreicht wurde.

Bei den Einzelwerten führte im Euro-Stoxx-50 Cement Roadstone Holding (CRH) die Tabelle an. Die Aktien des irischen Baustoffherstellers verteuerten sich um 1,28 Prozent. Die JPMorgan Bank hatte ihre Kaufempfehlung wiederholt. Die jüngste unterdurchschnittliche Kursentwicklung sei nicht gerechtfertigt, so die Analysten der Bank.

Auch der Kosmetikkonzern L'Oreal profitierte von einer positiven Analysteneinschätzung. Nachdem Morgan Stanley die Papiere auf "over-weight" hochgestuft hatte, legten diese um 1,14 Prozent zu.

Nokia-Titel gingen um 0,79 Prozent nach oben, obwohl heute bekannt wurde, dass die Aktie des finnischen Netzwerkbauers ab dem 22. März nicht mehr im Eurozonen-Leitindex gelistet sein wird. Sie wird im Euro-Stoxx-50 durch Infineon (minus 0,85 Prozent) ersetzt.

Am anderen Ende der Tabelle stand Adidas mit Abschlägen von 1,6 Prozent. Einbußen gab es auch bei den Energiekonzernen Eni (minus 1,35 Prozent) und Total (minus 1,24 Prozent). Zuletzt waren die Ölpreise stark gefallen.