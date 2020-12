Europas Leitbörsen zur Eröffnung gut erholt von gestrigen Verlusten

Euro-Stoxx-50 legt um 1,31 Prozent zu - Biontech-Impfstoff sollte laut CEO auch gegen mutierte Covid-Version wirken - Gestrige Verlierer starten klar im Plus

Die Leitbörsen in Europa zeigten sich am Dienstag zum Start etwas von dem gestrigen Kursrutsch erholt. Quer über den Kontinent ging es mit den Kursen nach oben. So stand der Euro-Stoxx-50 gegen 10.00 Uhr mit Zugewinnen von 1,31 Prozent bei 3.493,70 Punkten. Auch der Frankfurter DAX gewann 1,29 Prozent auf 13.416,87 Einheiten. Der FTSE-100 in London stieg um 0,40 Prozent auf 6.441,98 Zähler.

Am Montag hatten die Börsen einen denkbar schlechten Start in die Weihnachtswoche hingelegt. Nachrichten vom Wochenende rund um eine in Großbritannien aufgetauchte mutierte Version des Coronavirus hatte für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Besonders im Süden des Vereinigten Königreichs und in London hatte sich die mutierte Virus-Version zuletzt rasant verbreitet. In einigen Teilen des Landes wurden daher die Ausgangsbeschränkungen drastisch verschärft. Mehrere Länder haben bereits Landeverbote für aus Großbritannien ankommende Flugzeuge verhängt.

Anleger fürchten offenbar härtere und länger andauernde Beschränkungen für die Wirtschaft durch die neue Covid-Variante die offenbar deutlich ansteckender ist als die bisher bekannte. Leicht zuversichtlich stimmen jedoch jüngste Aussagen des Biontech-Chefs Ugur Sahin. Er sei optimistisch, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Impfstoff gegen Covid-19 auch gegen die mutierte Version wirkt.

Das Covid-19-Vakzin des deutschen Biotechnologiekonzerns und seines US-Partners Pfizer ist unterdessen auch das erste, das eine bedingte Zulassung in der EU erhielt. Am gestrigen Montag gab die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) grünes Licht. Die EU-Staaten rüsten sich nun für den Start der Impfkampagne.

In den Verhandlungen rund um einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien könnte nach der jüngsten Paktsituation nun doch wieder Bewegung kommen. Anderthalb Wochen vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase haben sich Spekulationen über einen nahen Durchbruch bei der Frage nach dem künftigen Zugang für EU-Fischkutter zu britischen Gewässern verdichtet. Ein Handelspakt in letzter Sekunde scheint damit nicht mehr ausgeschlossen.

Datenseitig richtet sich der Blick der Anleger am Dienstag auf die USA. Dort stehen im Tagesverlauf mehrere Zahlenveröffentlichungen an. Darunter etwa Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember, Daten vom Immobilienmarkt und eine dritte Schätzung zum Wirtschaftswachstum im abgelaufenen dritten Jahresviertel.

Unter den Branchen im Euro-Stoxx-50 lagen am Dienstag zu Handelsbeginn die Bankenwerte voran. Am gestrigen Montag hatten die konjunktursensiblen Werte der Finanzbranche noch deutlich nachgegeben. Deutliche Zugewinne von 3 Prozent gab es etwa für die Papiere der niederländischen ING. Auch im Londoner "Footsie" lagen die Titel der Lloyds Banking Group mit plus 4,1 Prozent voran.

Generell gehörten die gestrigen Verlierer an den Börsen am Dienstagvormittag zu den größten Gewinnern. Die Titel der britischen Airline-Holding IAG gewannen etwa 3,9 Prozent, nachdem sie gestern noch satte 8 Prozent verloren hatten.