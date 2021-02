Europas Leitbörsen zur Eröffnung höher erwartet

DAX nimmt Kurs auf Rekordmarke von 14.131 Punkten

Die europäischen Börsen dürften am Freitag höher in den Handel starten. Ein Future auf den Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 tendierte eine halbe Stunde vor Börseneröffnung um 0,30 Prozent höher. Der X-DAX indizierte ein Plus des DAX von 0,20 Prozent, womit das deutsche Aktienbarometer Kurs auf das Rekordhoch von 14.131 Punkten nimmt.

In den USA hatten der marktbreite S&P 500 und die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq Höchststände erklommen. "Dabei fällt das Argument mit dem Mangel an Alternativen zumindest in den USA mehr und mehr weg", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. 30-jährige Staatsanleihen notieren jenseits des Atlantiks nur noch knapp unter der Zwei-Prozent-Marke. Damit werden Renten mehr und mehr wieder zu einer Alternative zu Aktien.

Gespannt warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. "Nach dem positiven ADP-Bericht Mitte der Woche sind die Erwartungen hoch", sagte Experte Altmann. Der ADP-Bericht bildet die Entwicklung der Beschäftigung im Privatsektor der USA ab.

Unter den Einzelwerten dürfte weiterhin die Berichtsaison im Fokus stehen: Die französische Großbank BNP Paribas hat ihren Gewinnrückgang in der Coronakrise trotz drohender Kreditausfälle im abgelaufenen Jahr in überraschend engen Grenzen gehalten. Unter dem Strich stand ein Gewinn von knapp 7,1 Milliarden Euro und damit 13,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Freitag in Paris mitteilte.

Indes Währungseffekte haben dem Pharmakonzern Sanofi im Schlussquartal 2020 Schwierigkeiten bereitet. Die Franzosen konnten zwar deutlich mehr Impfungen etwa gegen Grippe verkaufen und auch der Verkauf von Dupixent gegen Neurodermitis lief rund. Nach der Umrechnung in Euro lagen die Erlöse jedoch bei 9,38 Milliarden Euro, das waren 2,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.