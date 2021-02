Europas Leitbörsen zur Eröffnung höher erwartet

Nach einem überwiegend schwachen Vortag

Die europäischen Aktienmärkte dürften am Mittwoch nach einem überwiegend schwachen Vortag erneut in den Steigflug übergehen. Der Future auf den Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 zeigte vorbörslich um 0,4 Prozent hinauf. Auch der X-DAX als Indikator für den deutschen DAX signalisierte vorbörslich Aufschläge in dieser Größenordnung.

"In Deutschland warten die Börsianer auf die Beschlüsse der Corona-Runde", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Am frühen Nachmittag berät die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Eine erneute Verlängerung des Lockdown gelte bereits als ausgemacht, so Altmann. Am spannendsten sei die Frage, ob die Politik Öffnungsperspektiven aufzeigt und wie diese aussehen. "Dann wird es an der Börse wieder mal um die beiden entscheidenden Fragen gehen, wie weit die wirtschaftliche Erholung nach hinten verschoben wird und ob das bereits in den Aktienkursen enthalten ist".

Unterdessen geht die Berichtsaison der Unternehmen in eine neue Runde. So lässt der Bestellboom in der Corona-Pandemie die Kassen bei dem im Dax gelisteten Lieferdienst Delivery Hero weiter kräftig klingeln. Anleger reagierten dennoch verhalten: Die in der Pandemie bereits sehr gut gelaufenen Aktien notierten auf der Handelsplattform Tradegate lediglich 0,2 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag.