Europas Leitbörsen zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Euro-Stoxx-50, DAX und FTSE-100 vorbörslich jeweils wenig bewegt - Analyst: Kein Antrieber für Aktienmärkte in Sicht

Stagnation auf hohem Niveau lautet am Donnerstag zunächst die Devise an den europäischen Leitbörsen. "Für die Aktienmärkte ist kein Antreiber in Sicht", schrieb Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Von den Anleihemärkten gingen keine Impulse aus und auch die Quartalsberichte großer Konzerne dürften die Gesamtmärkte vorerst wohl nicht stärker bewegen.

Der Future auf den Euro-Stoxx-50 notierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn gut behauptet mit einem Plus von 0,03 Prozent. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax stand bei 13.942 Punkten, das entspricht ebenfalls einem nur minimalen Anstieg des Börsenbarometers. Auch der FTSE-100 in London war vorbörslich kaum verändert taxiert.

Der DAX hatte zu Wochenbeginn eine Bestmarke erreicht und ist seitdem auf dem Pfad der Korrektur. Am Vortag hatte er die Durchschnittslinie der vergangenen 21 Börsentage getestet, diese hatte als Unterstützung gehalten. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend.

Anleger schauen am Donnerstag auch auf die aktuell geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die in Deutschland nun grundsätzlich bis zum 7. März verlängert werden. Darauf verständigten sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer am Mittwoch nach mehrstündigen Beratungen. Sollte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bis dahin stabil unter 35 gesunken sein, sollen die Länder die Beschränkungen danach ihre Corona-Schutzverordnungen jeweils schrittweise lockern.

Mit Blick auf einzelne Unternehmen richtet sich die Aufmerksamkeit unter anderem auf ArcelorMittal. Der Stahlkonzern hat im vierten Quartal von einer Erholung des wirtschaftlichen Umfeldes insbesondere in der Automobilindustrie profitiert. So konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal von rund 13,3 Milliarden auf knapp 14,2 Milliarden US-Dollar (11,7 Mrd. Euro) zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Höhere Verkaufspreise wirkten sich positiv aus, die Rohstahlproduktion nahm wieder zu.

In Frankfurt rückte die Commerzbank in den Mittelpunkt. Nach einem Milliardenverlust 2020 strebt das Finanzhaus bereits im laufenden Jahr wieder deutlich bessere Geschäfte an. Die Anleger reagierten leicht positiv: Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Anteilsscheine 0,3 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch.

Für die Papiere der Deutschen Börse ging es auf Tradegate um 0,5 Prozent nach unten: Der rege Handel an den Finanzmärkten in der Corona-Krise bescherte dem Börsenbetreiber zwar ein Rekordjahr. Experten hatten allerdings mit einem etwas besseren Gewinn und einer höheren Dividende gerechnet.