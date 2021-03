Europas Leitbörsen zur Eröffnung klar im Minus

Euro-Stoxx-50 gibt um 0,91 Prozent nach - Airbus verliert nach Einigung mit Betriebsrat fast 2,8 Prozent

Die europäischen Aktienmärkte sind mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 gab gegen 10.00 Uhr um 0,91 Prozent auf 3.671,15 Punkte nach. Beim DAX in Frankfurt war es ein Minus von 0,77 Prozent auf 13.947,52 Einheiten. Für den FTSE-100 in London ging es um 0,83 Prozent auf 6.595,90 Zähler hinab.

Die hohen Renditen an den US-Anleihenmärkten belasten die Aktienwerte. Dazu beigetragen hatten am Donnerstag Äußerungen des US-Notenbankchefs Powell. Marktteilnehmer hatten sich hier klarere Anzeichen erwartet, dass die Fed verstärkt gegen die hohen Zinsen vorgeht. Der Fed-Chef machte diesbezüglich aber keine konkreten Aussagen und verwies auf die derzeit noch angespannte Situation am US-Arbeitmarkt.

Dementsprechend dürften am Freitag neue Zahlen zu der US-Arbeitslosenquote im Fokus liegen, die am Nachmittag veröffentlicht werden. "Zwar ist mit einem Stellenplus zu rechnen, eine Überraschung auf der Oberseite zeichnet sich aber nicht ab und so geht die Normalisierung am Arbeitsmarkt nur langsam vonstatten", schrieben die Experten der Helaba dazu in der Früh.

Positive Nachrichten hatte es am Vormittag für die deutsche Industrie gegeben. Die hat im Jänner ungeachtet der zweiten Coronawelle überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen wuchsen wegen der besseren Auslandsnachfrage um 1,4 Prozent zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte.

Bei den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 konnten nur zwei Papiere ein Plus verbuchen. Die Aktien des Energiekonzerns Eni verteuerten sich leicht um 0,13 Prozent. Hier dürften die angestiegenen Ölpreise gestützt haben. Der französische Pharmakonzern Sanofi legte auch um 0,07 Prozent zu.

Die stärksten Verluste im Eurozonen-Leitindex verbuchte Airbus mit minus 2,75 Prozent. In Frankreich, Deutschland und Großbritannien werde es keine Kündigungen geben, hatte der Flugzeugbauer nach einem Treffen mit dem europäischen Betriebsrat gestern mitgeteilt. Voraussetzung sei aber eine erhöhte interne Mobilität der Beschäftigten. In Spanien habe der Verhandlungsprozess später angefangen, dort liefen die Anpassungsmaßnahmen noch, hieß es am Donnerstag.