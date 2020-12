Europas Leitbörsen zur Eröffnung knapp behauptet erwartet

Weiter starker Eurokurs als Belastungsfaktor

Angesichts eines weiter starken Eurokurses droht den europäischen Aktienmärkten am Donnerstagmorgen eine etwas schwächere Eröffnung. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex deutete knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,15 Prozent an. Auch der Euro-Stoxx-50 wurde mit minus 0,10 Prozent knapp behauptet indiziert.

Der starke Euro, der am Morgen zum US-Dollar einen weiteren Höchststand seit Frühjahr 2018 erreichte, wirkt als Bremse. Gerade für die im DAX hoch gewichteten deutschen Exporteure ist die aufwertende Gemeinschaftswährung ein großes Problem.

Datenseitig richtet sich der Blick am Vormittag auf die europäischen Einkaufsmanagerindizes für das nicht verarbeitende Gewerbe. Am Nachmittag stehen in den USA neben dem ISM-Index des Dienstleistungssektors noch Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda.

Als kursbewegend erwiesen sich im vorbörslichen Handel auf Tradegate die Kommentare von Analysten. So legten die Aktien von Henkel um knapp ein Prozent zu, nachdem JPMorgan wieder zum Kauf geraten hat. Die Papiere von Siemens Healthineers stiegen um 1,6 Prozent, sie profitierten von einer Kaufempfehlung der Commerzbank.

Der höhere Eurokurs fließt in die Schätzungen von Analysten ein und hat Auswirkungen auf deren Empfehlungen und Kursziele. So senkte beispielsweise James Gordon von der Bank JPMorgan das Kursziel für die Morphosys-Aktie um 10 auf 120 Euro und begründete dies mit dem starken Euro. Das Biotech-Unternehmen erwirtschaftet einen großen Umsatzanteil in Nordamerika.