Europas Leitbörsen zur Eröffnung knapp im Minus erwartet

Pandemiefolgen weiter im Fokus - Impulse von Michigan-Sentiment am Nachmittag erwartet

Europas Börsen dürften am Freitag mit kleinen Verlusten in den Handel starten. Der X-Dax als Indikator für das deutsche Börsenbarometer DAX lag knapp eine Stunde vor dem Haupthandel am Freitag auf Xetra bei 13.998 Punkten, das entspricht einem Rückgang des DAX um 0,31 Prozent.

"Der deutsche Leitindex wird heute in einer engen Seitwärtsspanne ins Wochenende gehen", prognostizierte Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 wurde ebenfalls etwas tiefer taxiert.

Nach dem Rekordhoch des DAX zum Wochenbeginn hat der Aufwärtsdrang zuletzt an Schwung verloren. Auf Wochensicht zeichnen sich für den Leitindex leichte Verluste ab. "Der Markt zeigt sich nach wie vor sehr nervös", so Utschneider. Die Unsicherheit hinsichtlich der konjunkturellen Folgen der Pandemie mit neuen Varianten des Coronavirus hat die Investoren jüngst vorsichtiger agieren lassen.

Am Nachmittag könnten dann frische Konjunkturdaten zeigen, inwieweit die Sorgen der Anleger berechtigt sind. In den USA gibt die Uni Michigan ihre Umfrage zur Verbraucherstimmung bekannt.