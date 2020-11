Europas Leitbörsen zur Eröffnung leicht höher erwartet

US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen - Corona-Pandemie bleibt im Fokus

Mit moderaten Gewinnen dürften die europäischen Leitbörsen am Donnerstag eröffnen. Eine knappe Stunde vor Beginn des Xetra-Handels am Mittwoch signalisiert der X-DAX als Indikator für den Leitindex DAX ein Plus von rund 0,2 Prozent. Für den Euro-Stoxx-50 zeichnet sich ein Anstieg von ebenfalls rund 0,2 Prozent ab.

Auf frische Impulse aus den USA müssen die Anleger am Donnerstag verzichten, denn die Börsen jenseits des Atlantik sind wegen des "Thanksgiving"-Feiertags geschlossen.

Die Mehrheit der Börsianer sei - gespeist von der Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung - weiterhin optimistisch gestimmt, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Negative Fakten wie hohe Bewertungen fänden derzeit kaum Beachtung.

Allerdings trübten die verlängerten Corona-Maßnahmen in Deutschland die Aussichten für das laufende Quartal, gab Helaba-Experte Ralf Umlauf zu bedenken und verwies auf striktere Begrenzungen für den Einzelhandel sowie fehlende Lockerungen für das Gastgewerbe. "Auch ohne die neuen Beschlüsse lastet der Lockdown bereits auf der Verbraucherstimmung. Fiskal- und Geldpolitik bleiben somit gefordert", so Umlauf.

Datenseitig gilt heute der am Vormittag anstehenden EWU-Geldmenge großes Interesse. Der von dem Forschungsinstitut GfK für Dezember ermittelte Konsumklimaindex fiel auf minus 6,7 Punkte, nachdem er im November noch revidiert minus 3,2 Zähler (zuvor minus 3,1) betragen hatte, wurde bereits bekannt gegeben.

Auf Unternehmensseite sollte es am Donnerstag nachrichtlich ruhig zugehen. Ceconomy-Papiere fielen auf Tradegate um 2,4 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays stufte die Aktien des Elektronikhändlers auf "Underweight" ab. Für Ceconomy zögen dunkle Wolken auf, orakelte Analyst Nicolas Champ. Der gestiegene Anteil des Online-Handels und die Kosten für die Umstrukturierung dürften an der Profitabilität und dem Cashflow zehren.